الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لـ عمومية اللائحة.. الخطيب على رأس الحاضرين غدا.. وشلبي يكشف تفاصيل جديدة بشأن جمعة رسم مستقبل القلعة الحمراء

وجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص غدا الجمعة؛ للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

قررت إدارة النادي الأهلي تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الجزيرة لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، والتي تشهد تصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

تضم الغرفة ممثلين عن الإدارات التنفيذية والقطاعات المختلفة بالنادي؛ لمتابعة كافة الترتيبات أولًا بأول، بدءًا من دخول الأعضاء إلى مقر النادي وحتى انتهاء عملية التصويت ورصد أي معوقات قد تواجه الأعضاء والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان راحتهم وسهولة مشاركتهم في عملية التصويت.

الأهلي يوجه رسائل عبر «الموبايل» لأعضاء النادي

كما وجه النادي الأهلي عدة رسائل عبر الموبايل لأعضاء الجمعية العمومية يدعوهم لضرورة الحضور غدا الجمعة؛ للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، وهو أمر لا يستغرق من الوقت سوى خمس دقائق فقط. ومن حق العضو أن يغادر بعدها دون الانتظار لنهاية الاجتماع، وهذا حرصًا على استمرار العمل بلائحة النادي بعيدًا عن لائحة الوزارة الاسترشادية. لا سيما بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الاحتياجات وكبار السن في اجتماع الجمعية العمومية



كما أعلنت إدارة النادي الأهلي عن ترتيبات استثنائية لاستقبال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، خلال انعقاد الجمعية العمومية الخاصة يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة، والتي تشهد التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.



تتضمن الترتيبات توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل داخل مقار اللجان، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة لضمان راحتهم الكاملة أثناء المشاركة في عملية التصويت.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص النادي على تمكين جميع الأعضاء من أداء دورهم الكامل في الجمعية العمومية دون أي معوقات، ووجه النادي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص المقرر له يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

سعد شلبي يتحدث عن عمومية الأهلي

من جانبه قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي: إن الجمعية العمومية حددها القرار الوزاري بعد تعديل قانون الرياضة والأهلي حريص على أن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة.

وأضاف: الأهلي شكل لجنة قانونية لإقرار مجموعة من التعديلات لمستقبل النادي ونمتثل لتعديلات قانون الرياضة والحفاظ على مبادئ النادي الأهلي.

وتابع: إذا لم تكتمل الجمعية العمومية يوم الجمعة سيتم استخدام اللائحة الاسترشادية.

كما أكد أن محمود الخطيب، رئيس النادي أكد حضوره في اجتماع الجمعية العمومية.

وأردف المدير التنفيذي للأهلي: العلاقة التاريخية بين الخطيب والأهلي غير قابلة للاختبار، والخطيب مستمر في تقديم تضحيات كبيرة من أجل الأهلي.

واختتم شلبي قائلا: إن النظام الأساسي للأهلي يتميز بأن جميع الجمعيات العمومية تكون تحت إشراف قضائي، معربا عن ثقته في حرص أعضاء النادي الأهلي على التواجد في الجمعية العمومية.

