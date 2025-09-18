سيد عبد الحفيظ يصل الأهلي للاجتماع مع الخطيب (فيديو)

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي وصل إلى مقر النادي بالجزيرة لعقد اجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لبحث ضمه إلى قائمته الانتخابية.

https://www.facebook.com/share/v/15xsSHUNu8/

أضاف مهيب عبر برنامجه، أن عبد الحفيظ متواجد حاليا في الأهلي من أجل الاجتماع مع الخطيب لبحث تواجده في قائمته الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.