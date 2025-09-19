بعد وصول الكرتونة لـ 200 جنيه.. شعبة الثروة الداجنة: غلاء البيض غير مبرر.. وهذه قائمة الأسعار قبل بدء العام الدراسي

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، أثارت موجة الارتفاعات في سعر البيض، قلق المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد غدًا السبت.

وسجلت أسعار البيض ارتفاعات ملحوظة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، ليصل سعر كرتونة البيض في بعض المحال التجارية نحو 200 جنيه.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق؟ وأحدث أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، للتخطى أسعار كرتونة البيض الـ 142 جنيهًا في المزارع، قائلًا: إن ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الحالية؛ ارتفاعًا غير مبرر ولا يوجد أي أسباب جوهرية تؤدي إلى رفع سعر البيض في السوق.

الحكومة وفرت مستلزمات الإنتاج لضمان استقرار الأسعار

وأوضح أن السوق يمر بفترة استقرار في الأوضاع، من حيث وفرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى جانب استقرار أسعارها، وهذا بفضل الجهود الحثيثة للحكومة لتوفير مستلزمات الصناعة والعمل على استقرار أسعارها، حتى لا يحدث أي مشكلات تواجه السوق، ولضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

ضرورة محاسبة المنتجين على رفع أسعار المنتجات دون وجود مبررات

وأضاف أن الثروة الداجنة هي صناعة خاصة، ولا نريد الخسارة لأي مستثمر أو منتج، للحفاظ على المنظومة، لكن نطالب أيضًا بضرورة وجود رقابة صارمة على المنتجين في جميع القطاعات، ومحاسبة المنتجين على رفع أسعار المنتجات دون وجود مبررات.

لا يوجد أسباب جوهرية واضحة لرفع سعر البيض

وقال «السيد»: أتمنى أن يوضح منتجي البيض الذين رفعوا أسعار منتجاتهم، أسباب الارتفاعات وهل يواجهون مشكلات خاصة بهم أدت إلى خلق أسباب ساهمت في رفع السعر، لأن القطاع يمر بحالة من الاستقرار ولا يوجد أسباب جوهرية واضحة نستطيع أن نبني عليها هذا الارتفاع.

16 مليارا إنتاجنا السنوي من البيض

وأضاف أنه لا يوجد أمراض وبائية أو نقص في مواد الخام ومستلزمات الصناعة، إضافة إلى وفرة الإنتاج، إذ وفقًا لبيانات وزارة الزراعة يصل إنتاجنا السنوي من البيض نحو 16 مليار بيضة.

البيض أبسط بروتين حيواني خلال فترة الدراسة

وأبدى «السيد» قلقه من مواصلة ارتفاعات أسعار البيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء العام الدراسي الأسبوع المقبل، الذي معه يزيد الإقبال على شراء البيض لأنه أبسط بروتين حيواني تستطيع الأسرة المصرية توفيره لأبنائهم خلال فترة الدراسة، وعليه رفع سعره يزيد العبء على كاهل المواطنين.

أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن والمحال التجارية

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر كرتونة البيض بورصة الدواجن ومحال الجملة ونصف جملة، إضافة إلى أسعار كرتونة البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، باختلاف الشركات المنتجة وعدد البيض داخل الكرتونة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 140 جنيها و142 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 140 إلى 146 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 143 إلى 150 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 145 إلى 152 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 148 جنيها إلى 152 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 150 جنيها إلى 155 جنيها.

أسعار البيض في السلاسل الغذائية

وفيما يخص أسعار البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر بيض أحمر جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 171 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 168 جنيهًا.

بلغ سعر بيض بلدي جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 172 جنيهًا.

بلغ سعر بيض بني هيلثي تشويس عدد 30 بيضة نحو 178 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض هيلثي تشويس عدد 30 بيضة نحو 176 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض بريميوم عدد 30 بيضة نحو 173 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر بريميوم عدد 30 بيضة نحو 175 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر بشاير عدد 30 بيضة نحو 200 جنيه.

بلغ سعر بيض بني هيلثي تشويس كرتونة عدد 18 بيضة نحو 121 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 133 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 132 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض المزارعون المصريون عدد 15 بيضة نحو 111 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 15 بيضة نحو 112 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض بشاير عدد 18 بيضة نحو 132 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض بني هيلثي تشويس عدد 20 بيضة نحو 128 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 6 بيضات نحو 52 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر بشاير عدد 18 بيضة نحو 133 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض بشاير عدد 10 بيضات نحو 79 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض بني هيلثي تشويس عدد 10 بيضات نحو 74 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض بشاير عدد 15 بيضة نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر بشاير عدد 10 بيضات نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض بشاير عدد 6 بيضات نحو 51 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 10 بيضات نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض أبيض رويال عدد 6 بيضات نحو 41 جنيهًا.

