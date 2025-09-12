مع المطالبة بتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية.. الثروة الداجنة: القانون يساهم في إقرار السعر العادل.. ويجب حصر احتياجات المحافظات من المجازر.. والكيلو بالمزارع بـ 65 جنيهًا

أسعار الفراخ في الأسواق، ما بين ارتفاع وانخفاض وتقلبات سعرية يومية، رغم ذلك يمر سوق الدواجن بمرحلة استقرار نسبي، إذ تشهد أسعار الدواجن انخفاضات وارتفاعات يومية، لكن دون أن يتخطى سعر كيلو الفراخ حاجز الـ 65 جنيهًا في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن منخفضة حاليًا مقارنة بالشهور الأولى من العام الجاري

وبمقارنة سعر الفراخ اليوم في الأسواق، إذ يتراوح سعرها في المزرعة أي جملة بين 63 و64 جنيهًا للكيلو، فإنه يعد سعر منخفض عما وصلت إليه سعر الدواجن في الشهور الأولى من العام الجاري، الذي تخطى فيه سعر كيلو الدواجن الـ 75 جنيهًا في بعض الأيام، وفي شهر فبراير الماضي وصل سعر كيلو الدواجن إلى 90 جنيهًا في المزارع.

وعليه فهل توجد آليات يمكن تطبيقها تساهم في استقرار أسعار الدواجن، وضمان انخفاض سعر الفراخ في الأسواق؟

سعر الدواجن

استقرار أسعار الدواجن وارتفاع البيض

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن حاليًا سوق الدواجن يمر بحالة من الاستقرار النسبي، بينما يوجد ارتفاع ملحوظ في سعر البيض.

هناك عدة آليات يمكن تنفيذها لتنمية الثروة الداجنة

وأوضح «السيد» لـ « فيتو» أن هناك عدة آليات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، التي تستطيع المساهمة بشكل في فعال في الحفاظ على الثروة الداجنة، وتنميتها وزيادة الإنتاجية، لتوفير احتياجاتنا محليًا، والوصول إلى تصدير الفائض وتعضيد الاقتصاد الوطني.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

قانون منع تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009

وأشار إلى أنه على رأس هذه الأليات تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009.منذ 7 سنوات مضت جدد مطالبه بضرورة العمل على تطبيق هذا القانون، لكن لم يتم العمل به.

ضرورة تطبيق منظومة لحصر إنتاجية وإحتياجات المحافظات

وأوضح أن تطبيق القانون يحتاج إلى منظومة تسبقه، تتضمن أن يقوم كل محافظ فى محافظته بحث وحصر ما تحتاجه المحافظة من المجازر والمزارع، إضافة إلى تحديد إنتاجية المحافظة من الدواجن.

سعر الدواجن

ضرورة إقتصار التداول على المجمد والمبرد

وأضاف: ثم نبدأ في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية بين المحافظات، ِإذا يجب أن يقتصر التداول على المجمد والمبرد، وحتى الآن الجهات المعنية ليست لديها مانع في التنفيذ، لكن يجب أن تبدأ المحافظات في الإعلان عن إنتاجها من الدواجن وهل عدد المجازر لديها مناسب لإنتاجها أم لا؟

مجازر الدواجن

دول العالم طبقت القانون منذ سنوات

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة إن دول العالم أجمع طبقت منذ سنوات قانون منع تداول الدواجن الحية، ونحن مازلنا بالرغم من إصدار القانون لم نطبقه حتى الآن.

ضرورة إنشاء مجازر بأعداد مناسبة لإنتاجية كل محافظة

وشدد على أنه لابد من التحرك الإيجابي لتطبيق القانون، وإنشاء مجازر بأعداد مناسبة للإنتاجية كل محافظة، خاصة وأن وفرة المجازر ستؤدي إلى التمكن من تطبيق القانون.

مجازر الدواجن

تطبيق القانون يساهم في تطبيق السعر العادل للدواجن

ويرى «السيد» أن تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية سيؤدي إلى وجود منظومة جيدة، تساهم في تطبيق السعر العادل للدواجن وسعر منضبط، وسيقضي على الحلقات الوسيطة التي تؤثر على السوق.

منع تضارب الأسعار مع القضاء على الحلقات الوسيطة

وأشار إلى أنه مع القضاء على الحلقات الوسيطة لن يحدث تضارب في الأسعار، بل سيؤدي إلى استقرار السوق والحفاظ على مستوى سعري مناسب، مع وجود منافسة بين المجازر على أسعار البيع.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 85 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 111 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 62 إلى 63 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 102 جنيه إلى 103 جنيهات.

