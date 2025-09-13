الأحد 14 سبتمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم السبت، تباينًا ملحوظًا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفاع أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض

وارتفعت أسعار البيض الأحمر والأبيض بقيمة تراوح بين جنيه وجنيهين، مقابل استقرار أسعار كرتونة البيض البلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 137 جنيها و139 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 138 إلى 144 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة. 

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 142 إلى 148 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 143 إلى 150 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة. 

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيها إلى 127 جنيها.

