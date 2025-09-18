أسباب التهاب الأذن الوسطى وأعراضها ومخاطر الإصابة بها

أسباب التهاب الأذن الوسطى، التهاب الأذن الوسطى من الأمراض الشائعة الحدوث بين الكبار والصغار لأسباب عديدة وتسبب فقدان التوازن وآلام مزعجة بالأذن.

وأسباب التهاب الأذن الوسطى، عديدة ويجب الاهتمام بعلاجها لأن أحيانا تفقد القدرة على الوقوف والتوازن وتسبب القيء المستمر، لذا يجب الاهتمام بالعلاج.

ويقول الدكتور مجدى السعدني استشاري الأنف والأذن والحنجرة: إن التهاب الأذن الوسطى من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الكبار والصغار، خصوصا الأطفال، إذ تتأثر لديهم قناة استاكيوس بسهولة، وهي القناة المسئولة عن تهوية الأذن الوسطى وتصريف السوائل منها.

أسباب التهاب الأذن الوسطى

وأضاف السعدني، تحدث العدوى أو الالتهاب عندما تتجمع السوائل أو الجراثيم خلف طبلة الأذن، ومن أهم العوامل المسببة لالتهاب الأذن الوسطى:

العدوى الفيروسية أو البكتيرية، وغالبا ما يظهر التهاب الأذن الوسطى بعد نزلات البرد أو التهاب الحلق أو الجيوب الأنفية، حيث تنتقل الميكروبات عبر قناة استاكيوس.

ضعف وظيفة قناة استاكيوس، وانسداد هذه القناة بسبب الحساسية، تضخم اللحمية “الزوائد الأنفية”، أو تورم الغشاء المخاطي يؤدي لتراكم السوائل في الأذن الوسطى.

العوامل العمرية، والأطفال أكثر عرضة لأن قناتهم السمعية أقصر وأفقية، مما يسهل انتقال الجراثيم.

التدخين السلبي، واستنشاق دخان السجائر يهيج الأغشية المخاطية ويضعف مناعة الأذن.

الحساسية الموسمية، قد تؤدي إلى تورم الأغشية المخاطية وتجمع السوائل.

الرضاعة بوضعية الاستلقاء، وإرضاع الطفل وهو ممدد يزيد احتمالية تسرب السوائل إلى الأذن الوسطى.

التعرض المتكرر لتغير الضغط الجوي أو التلوث.

أعراض التهاب الأذن الوسطى

وتابع، تختلف الأعراض حسب شدة الالتهاب وعمر المصاب، وأكثرها شيوعا، ومن أعراض التهاب الأذن الوسطى:-

ألم شديد أو متوسط في الأذن، خاصة عند الاستلقاء.

ضعف السمع المؤقت أو الشعور بانسداد الأذن.

إفرازات سائلة أو صديدية من الأذن في حال تمزق الطبلة.

ارتفاع درجة الحرارة غالبا لدى الأطفال.

فقدان الشهية واضطراب النوم لدى الصغار.

البكاء المستمر أو شد الأذن عند الأطفال الرضع.

دوار أو فقدان التوازن أحيانا.

مخاطر التهاب الأذن الوسطى

وأوضح الدكتور مجدي السعدني استشارى الأنف والأذن والحنجرة، أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:-

تمزق طبلة الأذن نتيجة ضغط السوائل والصديد.

التهاب مزمن بالأذن الوسطى قد يضعف السمع بشكل دائم.

التهاب الخشاء “العظم خلف الأذن” وهو عدوى تحتاج علاج عاجل.

ضعف أو فقدان السمع الدائم إذا تأثرت عظيمات الأذن أو العصب السمعي.

انتشار العدوى إلى الدماغ مسببة التهاب السحايا أو خراج دماغي “حالات نادرة ولكن خطيرة”.

علاج التهاب الأذن الوسطى

وأضاف الدكتور مجدي، يعتمد العلاج على نوع الالتهاب سواء فيروسي، أو بكتيري، أو تجمع سوائل بدون عدوى، ومن طرق علاج التهاب الأذن الوسطى:-

المسكنات وخافضات الحرارة، لتخفيف الألم والحمى.

المضادات الحيوية، يصفها الطبيب إذا كان الالتهاب بكتيري أو في حال استمرار الأعراض.

قطرات الأذن، قد تستخدم لتسكين الألم أو علاج الإفرازات، وفقا لوصفة الطبيب.

شفط السوائل أو تركيب أنبوب تهوية للحالات المتكررة أو المزمنة عند الأطفال.

الراحة وتجنب العوامل المثيرة، مثل الدخان أو تقلبات الضغط.

علاج السبب الأساسي، كإزالة اللحمية المتضخمة أو علاج الحساسية.

لا ينصح باستخدام المضادات الحيوية أو القطرات دون استشارة الطبيب، خاصة مع وجود تمزق في الطبلة.

طرق الوقاية من التهاب الأذن الوسطى

وتابع، يمكن تقليل خطر الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى من خلال بعض النصائح، منها:-

الرضاعة الطبيعية خلال أول ستة أشهر لدعم مناعة الطفل.

تجنب إرضاع الرضيع وهو مستلقى، ويفضل حمله بزاوية 45 درجة.

الابتعاد عن التدخين السلبي والهواء الملوث.

غسل اليدين بانتظام لتقليل انتشار العدوى.

علاج نزلات البرد والحساسية بسرعة لمنع انتقال العدوى للأذن.

أخذ اللقاحات المهمة مثل لقاح الإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

تجنب دخول الماء للأذن عند السباحة في حال وجود التهاب سابق أو أنبوب تهوية.

