وكيل التعليم بالدقهلية يجتمع بمسئولي الأمن بالإدارات استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد

اجتمع اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية بمسئولي الأمن بالإدارات التعليمية بحضور وليد محيي الدين مدير إدارة الأمن وذلك في إطار الاستعدادات الجارية علي قدم وساق لاستقبال العام الدراسي الجديد مطلع الأسبوع المقبل وعقب الترحيب بالحضور.

وتناول الاجتماع عدد من المحاور كان أهمها:ضرورة مراجعة كافة الإجراءات الأمنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، ووضع نظام دقيق ومحكم يكفل التحقق من شخصية المترددين على المؤسسات التعليمية مع تحديد موعد ثابت معلن لأولياء الأمور لتلقي طلباتهم بما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية أثناء اليوم الدراسي.

كما تم التنبيه بمتابعة تنفيذ الكتاب الدوري رقم 33 بتاريخ ٧‏/٩‏/٢٠٢٣ بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد والقرار الوزاري رقم ١٨٧ بتاريخ ٢‏/٩‏/٢٠٢٣ الخاص بلائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والمرور والمتابعة لجميع المدارس التابعة للإدارة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها والانتهاء من كافة أعمال الصيانة ورفع تقرير مفصل ووافي يؤكد على الجاهزية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأكد أنه في حال وجود مدرسة بها خطر أو عوامل خطورة على الطلاب يجب الإخطار الفوري ورفع تقرير وافي عن ذلك وإعلام قسم التخطيط بالإدارة حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب واعتبار الموضوع بالغ الأهمية، والتنسيق مع الوحدات الصحية في نطاق الإدارة في جهود الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وأعداد إجراءات وقائية من شأنها القضاء على ظهور الأمراض الموسمية المعدية وسرعة اتخاذ التدابير اللازمة

وشدد على ضرورة التأكد من سلامة كافة وسائل الحماية المدنية بالإدارة التعليمية والمدارس ( طفايات حريق - خطوط حريق - ….إلخ ) والتأكيد على التدريب على خطة الإخلاء لكل منشأة، وتفعيل المرور الليلي في جميع الأوقات الرسمية وغير الرسمية والعطلات على المنشآت التعليمية وفق القرار الوزاري ١٠٣ لسنة ٢٠٠٢ المادة السادسة - البند السابع للتأكد من يقظة النوباتجية وكفاءتها

وأكد علي المرور على المدارس بصفة مستمرة ومتابعة أسوار المدارس من الخارج وحصر الإشغالات حولها ومنع الباعة الجائلين حول المنشآت التعليمية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة لها الإدارة لاتخاذ شئونها، والعمل على تشكيل لجان ( أزمات وكوارث - السلامة والصحة المهنية - خطة الإخلاء بالإدارة والمدارس )، والتنبيه على مديري المدارس بتكليف من يرونه مناسبًا للعمل كمسئول أمن المدرسة من المشهود لهم بالمسئولية والسمعة الطيبة والكفاءة والانضباط في العمل

في ختام الاجتماع قدم مدير تعليم الدقهلية الشكر للحضور متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

