10 ورش تدريبية وماستر كلاس بالدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن فتح باب التقديم للمشاركة في الورش التدريبية والماستر كلاس، التي تنعقد ضمن فعاليات دورته العاشرة خلال الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من المدربين من مصر والعالم.

ويأتي هذا البرنامج استمرارًا لنهج المهرجان منذ انطلاقه عام 2016، في دعم المواهب الشابة وإتاحة فرص التدريب والتوجيه الفني المتخصص.

ماستر كلاس وورش مهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب

البرنامج التدريبي:

يتضمن المهرجان هذا العام 6 ورش تدريبية و4 ماستر كلاس:

الورش التدريبية:

1. "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي" – يقدمها المدرب العالمي سكوت تروست (الولايات المتحدة).

2. "بناء الشخصية الدرامية – تكنيك ستيلا أدلر" – تقدمها الفنانة منى هلا (مصر/النمسا).

3. "الدراما للأطفال" – تقدمها الفنانة مروة عبد المنعم (مصر).

4. "هويتي المصرية والعربية – لغتي وخطابي" – تقدمها الفنانة صابرين شعباني (تونس).

5. "التراث وأثره على مسرح الطفل والمسرح المدرسي" – يقدمها الكاتب المسرحي مجدي محفوظ (مصر).



6. "من بقايا إلى حكايا" (إعادة تدوير الخامات البيئية) – تقدمها الفنانة سها كحيل (مصر/ليبيا).

وتقدم ورش الأطفال جميعا بمدارس مدينة شرم الشيخ، كما ستقدم بعض الورش في وادي مندر، وفي أماكن أخري من مدينة السلام، وذلك بناء علي طلب الأهالي بتقديم ورش الأطفال في أماكن متفرقة من محافظة جنوب سيناء.

أما الماستر كلاس فيقدم المهرجان:

1. "الشخصية الكوميدية بين التشخيص والتمثيل" – يقدمه النجم هاني رمزي ( مصر ).

2. "مفهوم الشخصية الدرامية والفرق بين الأداء المسرحي والسينمائي" – تقدمه المخرجة جيهان إسماعيل (تونس ).

3. "الارتجال بين التعلم والفطرة الإنسانية" – تقدمه د. إنجي البستاوي (مصر).

4. "حول المسرح الموسيقي" – يقدمه المخرج العالمي ديفيد سكفارلدزه (جورجيا).

