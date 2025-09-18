الخميس 18 سبتمبر 2025
بالأسماء، إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بأسوان

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة أجرة، اليوم الخميس، على طريق كوم أمبو الزراعي بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث 

تلقى مدير أمن أسوان بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "كبود" على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية الرغامة بكوم أمبو، أسفر عن إصابة ١٢ شخصا وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأصيب فى الحادث 12 شخصا، هم: "مصطفى سيد محمد، 42 سنة، فاطمة محمد طه، 40 سنة، مريم محمود طه، 15 سنة، رجاء أحمد شاذلي، 65 سنة، عبد الرحمن أشرف إبراهيم، 23 سنة، فاطمة أحمد محمد، 57 سنة".

كما أصيب كل من: "حنان محمود محمد 44 سنة، فاطمة سعيد محمد، 65 سنة، دعاء محمد على 29 سنة، عرفه محمد محمود، 3 شهور، مريم أحمد محمد، 11 سنة، أحمد حسن كرار، 65 سنة".

تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

