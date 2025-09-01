محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلًا مدارس" بحديقة الشجرة (صور)

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض "أهلًا مدارس" بحديقة الشجرة بمدينة أسوان ضمن 9 معارض يتم إفتتاحهم بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والذى تنظمه مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية على مدار شهر لتوفير المستلزمات المدرسية، وأيضًا السلع الأساسية ضمن مبادرة "خفض الأسعار" وذلك بتخفيضات تصل إلى 30% بما يساهم فى تحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار ويخفف من الأعباء عن الأسر الأسوانية.

وخلال جولته التفقدية داخل أجنحة المعرض، والتى رافقه فيها المهندس خالد أبو القاسم المشرف على مديرية التموين، ومحمد أبو الحسن مدير المديرية، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بجانب عدد من القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على حرص المحافظة للتنسيق المستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، ومع مختلف الجهات التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لمواصلة تنظيم وإفتتاح المعارض المتعددة التى تلبى إحتياجات المواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

أوضح أن المعرض يضم كافة الأدوات المدرسية التى تناسب جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية، فضلًا عن قسم مخصص لعرض السلع والمواد الغذائية الذى تنظمه الشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين لتوفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور على مدار اليوم، مناشدًا الأهالى بضرورة زيادة الإقبال على المعرض للإستفادة من الفرص الشرائية المتاحة لكافة المنتجات المعروضة به ضمن المبادرات المتتالية التى تنفذها أجهزة الدولة بما ينعكس بالإيجاب على مصلحة المواطن.

