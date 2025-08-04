محافظ أسوان يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق الثانوى العام إلى 200 درجة (صور)

قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب بمدارس التعليم الثانوى العام إلى 200 درجة بدلًا من 210 درجات.

جاء ذلك أثناء عرض محمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان، والذى قام بإعتماد درجات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الفنى للعام الدراسى القادم 2025/2026 حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( خدمات) 195 درجة بدلًا من 202 درجة،فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 230 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تحقيق الإستقرار للعملية التعليمية من خلال سرعة الإنتهاء من إنتداب المعلمين، وتشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد.

أشار إلى أننا نعمل دائمًا لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وهو ما يساهم فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

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