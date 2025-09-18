ضبط 3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكليفات محافظ الشرقية

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الاشمونى، محافظ الشرقية، فقد تم تشكيل حملات تموينية مكثفة من قطاع تموين الجنوب بدائرة مركز ومدينة بلبيس برئاسة المهندس عاطف عراقي للمرور على الأنشطة والأسواق.

ما أسفرت عنه الحملات التموينية

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ( ٢٢٢١٦) جنح بلبيس ضد صاحب ثلاجة بقرية ميت حمل، وتم ضبط ( ٥٠٠) كجم صدور دجاج بدون عظام داخل الثلاجة مذبوحة خارج المجازر المرخصة لذلك وبدون بيانات، والمحضر رقم ( ٢٢٢١٧) جنح بلبيس ضد المسؤول عن مصنع لتصنيع الإستربس بمركز بلبيس، وتم ضبط (طن) استربس داخل ثلاجة المصنع بدون بيانات وعدد (30) شيكارة دقيق فاخر ما يعادل طن ونصف مجهول المصدر بدون فواتير

تحرير المحاضر اللازمة

ولفت وكيل وزارة التموين إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

