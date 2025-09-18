الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

ضبط مواد غذائية
ضبط مواد غذائية

أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين  وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تموين الشرقية يشن حملة تموينية مكثفة بكفر صقر

تكليفات محافظ الشرقية 

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الاشمونى، محافظ الشرقية، فقد تم تشكيل حملات تموينية مكثفة من قطاع تموين الجنوب بدائرة مركز ومدينة بلبيس برئاسة المهندس عاطف عراقي للمرور على الأنشطة والأسواق.

ما أسفرت عنه الحملات التموينية 

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ( ٢٢٢١٦) جنح بلبيس ضد صاحب ثلاجة بقرية ميت حمل، وتم ضبط ( ٥٠٠) كجم صدور دجاج بدون عظام داخل الثلاجة مذبوحة خارج المجازر المرخصة لذلك وبدون بيانات، والمحضر رقم ( ٢٢٢١٧) جنح بلبيس ضد المسؤول عن مصنع لتصنيع الإستربس بمركز بلبيس، وتم ضبط (طن) استربس داخل ثلاجة المصنع بدون بيانات وعدد (30) شيكارة دقيق فاخر ما يعادل طن ونصف مجهول المصدر بدون فواتير 

تموين الشرقية: ضبط 1.5 طن أرز ولحوم مفرومة مجهولة المصدر

تحرير المحاضر اللازمة 

ولفت وكيل وزارة التموين إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تكثيف الحملات مديريتى الصحة والطب البيطرى تموين الشرقية المهندس السيد حرزالله التجارة الداخلية محافظة الشرقية تكليفات محافظ الشرقية

مواد متعلقة

تموين الشرقية يشن حملة تموينية مكثفة بكفر صقر

تموين الشرقية: ضبط 1.5 طن أرز ولحوم مفرومة مجهولة المصدر

تموين الشرقية يشن حملة مكبرة على محطات الوقود والمخابز بالحسينية

تموين الشرقية يحرر 21 محضرا لأصحاب مخابز بلدية ويضبط 4 أطنان أرز

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنات، الحد الأدنى للكليات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads