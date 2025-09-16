أكسيوس: إسرائيل تقترح على سوريا اتفاقية أمنية جديدة

كشفت منصة أكسيوس الأمريكية أن إسرائيل قدمت مقترحًا جديدًا لسوريا بشأن اتفاقية أمنية، تتضمن وضع خريطة أمنية تمتد من العاصمة دمشق حتى الحدود المشتركة مع إسرائيل.

مباحثات في لندن بين سوريا وإسرائيل

وأضاف التقرير أن المقترح سيتم بحثه خلال اجتماع يعقد في لندن الأربعاء المقبل، يجمع بين الشيباني وديرمر لمناقشة تفاصيل الاتفاق الأمني الجديد.

الخارجية السورية تصدر بيانا حول خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء

في سياق متصل كشفت وزارة الخارجية السورية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، تفاصيل خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيانها: "يمثل استقرار سوريا وأمنها وازدهارها ركيزة أساس للاستقرار الإقليمي. وتؤكد الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية التزامهم العمل معا وبشراكة حقيقية لمساعدة سوريا في بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار لكل شعبها".



وأضافت الخارجية السورية في بيانها: "ستدعم الدول الثلاث الجهود الرامية لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها واستقراراها ووحدتها وسيادتها. وتلبي تطلعات كل السوريين وتحفظ حقوقهم. وستعمل الدول الثلاث، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تعزيز عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تعيد بناء المؤسسات السورية وتضمن تمثيل جميع السوريين فيها، وتحتفي بتعددية المجتمع السوري وتضمن المساواة بين جميع السوريين بموجب القانون وعلى أساس المواطنة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.