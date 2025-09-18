الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السياحة تحذر من 12 كيانا وهميا لتنظيم رحلات الحج والعمرة

رحلات الحج والعمرة
رحلات الحج والعمرة
ads

أعلنت غرفة شركات السياحة عن 12 كيانا غير شرعي تخصص في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وحذرت المواطنين من التعامل معها، وذلك لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة بالأنشطة السياحية خاصة تنظيم رحلات الحج والعمرة.

وبدأت غرفة شركات السياحة في تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكيانات التي يتم نشر أسمائها، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام الغرفة بنشر أسماء كيانات جديدة جاري رصدها والتأكد من عملها المخالف.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة منذ فترة ومن خلال لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية برئاسة وليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، حيث رصدت اللجنة ممارسة عدد من الكيانات تعمل في نشاط رحلات الحج والعمرة وذلك بالمخالفة للقانون، كما أن تلك الكيانات بعيدة تماما عن رقابة الجهات المختصة خاصة وزارة السياحة والاثار مما يهدد بضياع حقوق المواطنين الراغبين في أداء الحج والعمرة. 

وبدأت اللجنة فور رصد عدد من تلك الكيانات من خلال نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وكذلك محاولات الوصول مباشرة للمواطنين، كما بدأت التحري حول تلك الكيانات والتأكد من أن نشاطها مخالف للقانون، وحرصت الغرفة على تحذير المواطنين من التعامل مع تلك الكيانات حفاظا على حقوقهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة شركات السياحة رحلات الحج الحج العمرة رحلات الحج والعمرة تنظيم رحلات الحج والعمرة وزارة السياحة والآثار أداء الحج والعمرة

مواد متعلقة

السياحة تنشر القائمة الثالثة لكيانات وهمية تنظم رحلات الحج والعمرة

لمواجهة النصب على المواطنين، السياحة تعلن قائمة شركات الحج المعتمدة (رابط مباشر)

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

قرار جديد لرئيس الوزراء، الاستيلاء المباشر على أراضٍ لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج بالغربية

الخطيب يتسلم تقريرا عن أزمة تصريحات وكيل إمام عاشور

سيناريو الأهلي لتجهيز خليفة النحاس

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads