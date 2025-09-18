المنصورة تتصدر جامعات مصر في التعاون الصناعي وفق مؤشر الابتكار العالمي

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال التعاون الصناعي والدولي، وفق نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن مؤسسة التايمز البريطانية لتصنيف الجامعات.

جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في التعاون الصناعي والدولي وفق مؤشر الابتكار العالمي 2025

جاءت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى محليًا، وهو ما يعكس قوة الجامعة في الانفتاح الأكاديمي والبحثي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والعلمية العالمية.

ويعتمد التصنيف على قياس مؤشرات التوقعات الدولية، بما يشمل أعضاء هيئة التدريس والطلاب الدوليين والتعاون البحثي المشترك، إلى جانب التعاون الصناعي الذي يعكس حجم الدخل الصناعي واستشهادات براءات الاختراع.

تحقيق رؤية مصر 2030

أكد الدكتور شريف خاطر، أن تصدُّر جامعة المنصورة لهذا التصنيف المرموق يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وجهود الدولة في تعزيز الابتكار وربط التعليم الجامعي بالصناعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال خططها الاستراتيجية إلى تنفيذ توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنافسية العالمية للجامعات المصرية.

النجاح ثمرة جهود جماعية متكاملة

ووجَّه رئيس الجامعة التهنئة إلى أسرة جامعة المنصورة من مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مشددًا على أن هذا النجاح ثمرة جهود جماعية متكاملة، ودافع قوي لمزيد من الإنجازات التي تعزز دور الجامعة كبيت خبرة علمي وبحثي وريادي على المستويين المحلي والعالمي.

خطط استراتيجية طموحة في مجالات التطوير الأكاديمي والبحثي

وأشار أيضًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس ما تنفذه الجامعة من خطط استراتيجية طموحة في مجالات التطوير الأكاديمي والبحثي، مؤكدًا على أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم طلابها وباحثيها لتحقيق مزيد من الإنجازات العالمية.

تعزيز مكانة جامعة المنصورة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها جامعة المنصورة في دعم البحث العلمي وتوسيع شراكاتها الدولية مع كبرى الجامعات والمؤسسات الصناعية حول العالم، بما يسهم في تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

الجامعة مستمرة في توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي

كما أكد أن الجامعة مستمرة في توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي والصناعي، بما يدعم مسيرة التطوير الشامل الذي تشهده مصر في مختلف المجالات.

التميز الأكاديمي والبحثي والانفتاح الصناعي والدولي.

يُضاف هذا النجاح إلى سلسلة إنجازات جامعة المنصورة في مختلف التصنيفات الدولية، ليُرسِّخ مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات الرائدة في مصر والمنطقة، ونموذجًا متميزًا يجمع بين التميز الأكاديمي والبحثي والانفتاح الصناعي والدولي.

