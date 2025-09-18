الخميس 18 سبتمبر 2025
التحفظ على 103 شيشة في حملة على أكشاك المشروبات بالوادي الجديد

أعلن جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ حملة مكبرة للمرور والتفتيش على الأكشاك المنتشرة بالمدينة، اليوم الخميس، في إطار تنفيذ قرار اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بشأن حظر تقديم الشيشة داخل الأكشاك المؤجرة من المحافظة، حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة تُناسب جميع أفراد الأسرة.

وقال جهاد، إن الحملة أسفرت  في يومها الاول عن  التحفظ على 103 شيشة والتحفظ على 69 كرسي وتوجيه إنذارات رسمية لأصحاب الأكشاك المخالفة، وتم التأكيد على أنه في حال تكرار المخالفة، سيجري اتخاذ إجراءات فورية بإلغاء التعاقد مع المستأجر، طبقًا للقرارات المنظمة.

ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى أن هذه الحملة في إطار الحرص على تطبيق القوانين والقرارات الصادرة، وحماية الصحة العامة، والحد من السلوكيات غير الصحية في الأماكن العامة المفتوحة.

 

