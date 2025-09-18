الخميس 18 سبتمبر 2025
آخر الاستعدادات لإطلاق المعرض الدائم للأحذية والمنتجات الجلدية بمجمع الأمل

اجتماع غرفة صناعة
اجتماع غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية

عقدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي، اجتماعا بمجمع الأمل للجلود، بحضور مصطفى علام عضو مجلس الإدارة، وعمر حفني نائب المدير التنفيذي، إلى جانب ممثلين عن المصانع المتواجدة بمجمع الأمل للجلود، لبحث آليات التشغيل النهائية والاستعدادات الخاصة بإطلاق مشروع المعرض الدائم للأحذية والمنتجات الجلدية.

قال جمال السمالوطي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع: إن المشروع يتم إطلاقه بالتعاون مع محافظة القاهرة، وفي إطار جهود الغرفة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير منافذ بيع مباشرة تتيح للمواطنين شراء المنتجات بسعر المصنع، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تشجيع التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

 

اعتماد آلية تسعير تنافسية لايجارات المحلات

وأضاف أن المشروع يشمل 20 وحدة تجارية بمساحات متنوعة، وتم الاتفاق على اعتماد آلية تسعير تنافسية لايجارات المحلات المتواجدة في المعرض الدائم مع تقديم تخفيضات خاصة خلال السنة الأولى لدعم المصنعين عند انطلاق نشاطهم، على أن تخضع أسعار الإيجار لعملية إعادة تقييم دورية بعد مرور ثلاث سنوات لضمان استدامة المشروع ومرونته مع تطورات السوق.

وأوضح السمالوطي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن أولوية الحجز والتأجير ستكون للمصانع الأعضاء بغرفة صناعة الجلود والمصانع المتواجدة في مجمع الأمل، مع وضع معايير واضحة لاختيار العارضين تضمن تنوع الفئات المعروضة (أحذية، شنط، أحزمة، محافظ ومنتجات جلدية متنوعة) وتمنع إدخال منتجات لا تنتمي للقطاع لتفادي المنافسة غير المنضبطة والحفاظ على جودة العرض.

وتابع السمالوطي: “المعرض الدائم بمجمع الأمل ليس مجرد مشروع تجاري، بل منصة وطنية لدعم المنتج المصري وتمكين المصانع من الوصول مباشرة إلى المستهلك بسعر المصنع، وهذا يتماشى تمامًا مع رؤية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة”.

وأشار إلى أن الغرفة ملتزمة بإدارة المشروع بمهنية وبالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية لضمان بيئة تشغيل تُسهم في تنشيط المبيعات وتحقيق مردود إيجابي للمصانع والمواطنين على حد سواء.

وناقش الحضور بنودًا تشغيلية مهمة لإنجاح المعرض من بينها تجهيزات الخدمات الأساسية، حيث تم الحديث عن أهمية التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة خدمات الأمن والنظافة بشكل احترافي.

خصص الاجتماع مساحة واسعة لخطة التسويق والترويج للمشروع، حيث أكدت الغرفة أنها ستطلق حملة ترويجية متكاملة تشمل حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي ولافتات إعلانية مضيئة، والاستفادة من وسائل الإعلان المحيطة بالمجمع، إضافة إلى التعاون مع مؤثرين ومنصات بيع لها جمهور واسع لرفع الوعي بالمكان وإحضار عملاء فعليين.

كما تقرر تنظيم فعاليات ومعارض مؤقتة داخل المجمع تستمر لثلاثة أيام دوريًا بهدف خلق حركة مستمرة داخل المعرض وتعريف الجمهور بالمنتجات المتاحة من المصانع الأعضاء قبل وبعد افتتاح الوحدات بشكل دائم.

رئيس غرفة صناعة الجلود: التهريب يُهدد 270 ألف عامل ويدمر الصناعة الوطنية

غرفة صناعة الجلود: المنتج المصري يلفت الأنظار بمعرض الصين للمشروعات الصغيرة

وأكد المجتمعون على أهمية إعداد خطة تشغيلية واضحة وقابلة للتنفيذ تتضمن معايير العرض والديكور الداخلي للمحلات (ستاندات، لافتات داخلية وخارجية، قواعد تعليق وعرض المنتجات) بحيث يظهر المجمع بشكل أنيق ومنظم يعكس جودة الصناعة.

غرفة صناعة الجلود إتحاد الصناعات جلود مجمع الأمل للجلود المنتجات الجلدية

