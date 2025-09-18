محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة سرعة الاستجابة للشكاوى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وعدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة، للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين، وسرعة الاستجابة في الرد على شكواهم.

محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

وأكد المحافظ على ضرورة العمل الجاد لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في إنجاز الطلبات المقدمة من جانبهم، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ الدقهلية يتفقد إطارات الديوان العام للمحافظة

كما تفقد "مرزوق" مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وتابع حالة النظافة العامة والإشغالات بالشوارع من خلال شاشات الشبكة، وتابع معدل الاستجابة لشكاوى المواطنين، وعدد من الملفات الخدمية والتنموية ومجريات التعامل مع الأزمات، وتفقد كذلك إدارة القضايا، وإدارة التحقيقات، وإدارة التظلمات، بالإدارة العامة للشئون القانونية، وأكد على سرعة الإنجاز في التحقيقات والرد على الشكاوي، والحفاظ على حقوق وموارد وأملاك الدولة، وحقوق المواطنين.

سرعة إنهاء الملفات للحفاظ على حقوق الدولة وتقنين الأوضاع

أيضا تفقد محافظ الدقهلية منظومة استرداد أملاك الدولة، وشدد على سرعة إنهاء الملفات للحفاظ على حقوق الدولة وتقنين الأوضاع، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، بما يحافظ على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

الجهاز التنفيذي لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بكافة مستوياته وقطاعاته يعمل، بالتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة.

