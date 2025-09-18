الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة سرعة الاستجابة للشكاوى

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وعدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة، للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين، وسرعة الاستجابة في الرد على شكواهم.

محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

وأكد المحافظ على ضرورة العمل الجاد لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في إنجاز الطلبات المقدمة من جانبهم، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ الدقهلية يتفقد إطارات الديوان العام للمحافظة 

كما تفقد "مرزوق" مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وتابع حالة النظافة العامة والإشغالات بالشوارع من خلال شاشات الشبكة، وتابع معدل الاستجابة لشكاوى المواطنين، وعدد من الملفات الخدمية والتنموية ومجريات التعامل مع الأزمات، وتفقد كذلك إدارة القضايا، وإدارة التحقيقات، وإدارة التظلمات، بالإدارة العامة للشئون القانونية، وأكد على سرعة الإنجاز في التحقيقات والرد على الشكاوي، والحفاظ على حقوق وموارد وأملاك الدولة، وحقوق المواطنين.

سرعة إنهاء الملفات للحفاظ على حقوق الدولة وتقنين الأوضاع

أيضا تفقد محافظ الدقهلية منظومة استرداد أملاك الدولة، وشدد على سرعة إنهاء الملفات للحفاظ على حقوق الدولة وتقنين الأوضاع، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، بما يحافظ على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

الجهاز التنفيذي لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بكافة مستوياته وقطاعاته يعمل، بالتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استجابة لشكاوى المواطنين الخدمية والتنموية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة السكرتير العام المساعد الشبكة الوطنية الديوان العام للمحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الشبكة الوطنية للطوارئ الملفات الخدمية بديوان عام المحافظة انجاز الطلبات المقدمة حقوق المواطن حافظ الدقهلية ديوان عام المحافظة محافظ الدقهلية مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد إزالة الإشغالات من شوارع حي غرب المنصورة

تأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية داعش الطالبية لـ 17 نوفمبر

إصابة 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالمنوفية

مكتبة مصر بالزقازيق تنظم ندوة تثقيفية لتفعيل مبادرة "معا بالوعي نحميها"

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

قرار جديد لرئيس الوزراء، الاستيلاء المباشر على أراضٍ لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج بالغربية

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

سيناريو الأهلي لتجهيز خليفة النحاس

الخطيب يتسلم تقريرا عن أزمة تصريحات وكيل إمام عاشور

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads