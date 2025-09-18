الخميس 18 سبتمبر 2025
تأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية داعش الطالبية لـ 17 نوفمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 21498 لسنة 2024، جنايات الطالبية، والمعروفة إعلاميا بخلية داعش الطالبية، لجلسة 17 نوفمبر المقبل للاطلاع.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 13 نوفمبر 2022، تخابر المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث القياديين بتنظيم داعش، وأسس المتهم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين الثاني والثالث وهما مصريان تهما أهمها التحقاهما بتنظيم داعش التي تتخذ من الإرهاب والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الرابع والخامس تهم الانضمام لجماعة إرهابية. 

