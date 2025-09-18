طلاب هندسة بنها الأهلية يبتكرون تطبيقًا للتعليم التفاعلي (فيديو)

في إنجاز جديد يضاف لمسيرة الابتكار بجامعة بنها الأهلية، نجح طلاب كلية الهندسة في ابتكار تطبيق عبر الهاتف المحمول يحمل اسم "SPARK"، يُحدث ثورة في عالم التعليم من خلال إتاحة أسلوب تفاعلي حديث يعزز من تجربة التعلم ويجعلها أكثر جذبًا وتشويقًا.

فكرة التطبيق جامعة بنها الأهلية

يسمى المشروع ميتافيرس تعليمي تفاعلي للأطفال مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف المهارات المهنية.

يعتمد التطبيق على تحميل المناهج العلمية وتحويلها إلى كرتون تفاعلي؛ حيث تتحرك الشخصيات التاريخية وتتكلم ويتفاعل معها الطالب مباشرة، كما يمكن من خلاله تنفيذ التجارب العلمية حتى تلك التي يصعب تطبيقها في الواقع ومعرفة نتائجها بشكل فوري. ويُعد ذلك نقلة نوعية في ربط الطالب بالمناهج بأسلوب حديث قائم على التكنولوجيا.

أوضح الطلاب أنه بدخول هذا التطبيق حيز التنفيذ سيحدث ثورة كبيرة في المجالات العلمية والرياضية والثقافية وكافة العلوم.

الفوز بجائزة أفضل فكرة مبتكرة

وكان قد شارك طلاب كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية في بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات، التي أُقيمت خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2025، بعدد 3 فرق طلابية تحت إشراف الدكتور محمد سعيد عبد الغفار، المشرف على القطاع الهندسي بالجامعة.

وأظهر الطلاب أداءً متميزًا في مختلف مراحل المسابقة، وتمكن فريق SPARK من الفوز بجائزة أفضل فكرة مبتكرة، تقديرًا لجهودهم وإبداعهم في المشروع تحت اشراف الدكتورة دينا النجار مشرفه المشروع.

دعم الابتكار في جامعة بنها

أكدت إدارة جامعة بنها الأهلية أن هذا الإنجاز يعكس حرص الجامعة على تشجيع طلابها على الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا والهندسة بما يواكب التطورات العالمية في التعليم الذكي، مشيرة إلى أن مشروعات الطلاب تمثل ركيزة أساسية في دعم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والتعليم الحديث.

يأتي تطبيق SPARK كنموذج رائد لفكر طلاب الجامعات المصرية، ويعكس قدرتهم على تقديم حلول عملية وواقعية لمشكلات التعليم، بما يضع جامعة بنها الأهلية في مكانة متميزة كأحد الصروح التعليمية الداعمة للابتكار وصناعة المستقبل.

