قيادات بنها الأهلية يتابعون اختبارات تحديد المستوى والقدرات للطلاب الجدد

جامعة بنها الأهلية،فيتو

أجرى الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، جولة موسعة لتفقد سير أعمال اختبارات القبول بعدد من كليات الجامعة، يصاحبه الدكتور شادى المشد مدير برامج كلية علوم الحاسب ومستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمى، والدكتورة غادة المسلمى مدير برامج كلية الفنون البصرية والتصميم، والدكتورة إيمان عبد الحق المشرف علي برنامج اللغة الانجليزية.

محافظ القليوبية يتابع تركيب الهيكل المعدني لكوبري مشاة مجمع المدارس بالعصار

محافظ القليوبية يتابع تطوير ممشى أهل مصر ببنها وكورنيش النيل بالقناطر

 جامعة بنها الأهلية تتابع اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية والقدرات للطلاب الجدد

واستهل الدكتور المغربي جولته بتفقد امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد، حيث أكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتجهيز وتنظيم الامتحانات بما يضمن سيرها بانضباط وشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية قوية للطلاب الجدد وتساعدهم على الاندماج سريعًا في البيئة الجامعية.

من جانبه، أوضح الدكتور شادي المشد، مستشار رئيس جامعة بنها الاهلية  للتحول الرقمي والحوكمة الذكية، أن الجامعة حرصت على توظيف أحدث النظم الرقمية في إدارة الامتحانات بما يضمن سهولة الإجراءات ودقة الأداء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الجامعة نحو الحوكمة الذكية وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وشملت الجولة تفقد اختبارات القدرات بكلية الفنون البصرية والتصميم، حيث تابع الدكتور المغربي الإجراءات التنظيمية واللجان المخصصة لاستقبال الطلاب، واطمأن على توافر كافة التسهيلات والدعم اللازم لضمان سير الاختبارات في أجواء مناسبة.

وأشاد الدكتور المغربي بانضباط اللجان والحرص على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب، مؤكدًا أن جامعة بنها الأهلية تسعى إلى اختيار أفضل العناصر الطلابية الموهوبة والمتميزة، وتهيئة بيئة تعليمية داعمة تسهم في صقل قدراتهم وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات تأتي في إطار رؤية الجامعة لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

