ثقافة وفنون

هايلي بيبر تحقق مبيعات قياسية بمنتجات شركتها Rhode

هايلي بيبر، فيتو
هايلي بيبر، فيتو

ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن المنتج الجديد لشركة Rhode، الخاصة بعارضة الأزياء هايلي بيبر، حقق رقما قياسيا جديدا.

وأوضحت التقارير، أن المنتج الجديد لشركة منتجات العناية بالبشرة، حقق حوالي 15 مليون دولار،  كمبيعات في اليوم الأول له من طرحه في محال Sephora الشهيرة، مما يجعله أكبر إطلاق للعلامة التجارية في تاريخ بائع التجزئة الممتد على مدار 50 عامًا.

شركة elf Beauty تستحوذ على Rhode الخاصة بـ هايلي بيبر مقابل مليار دولار

استحوذت شركة  elf Beauty للتجميل، على علامة Rhode للعناية بالبشرة الخاصة بـ هايلي بيبر مقابل مليار دولار.

وردت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر، على تحويل عناوين الصحف تركيزها من إنجازها، مع شركة التجميل الخاصة بها  Rhode، إلى التركيز مع زوجها المغني الكندي جاستن بيبر. 

وكتبت هالي بيبر، عبر خاصية الاستوري، على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: “كان من الأفضل لو كان الخبر عنوانًا رئيسيًا: هايلي تشكر زوجها في خطاب ألقته أثناء استلامها جائزة عن شركتها الخاصة التي أسستها، لكننا نفضل أن نعترف بأنها ذكرت زوجها بدلًا من الاحتفال بإنجازها".

 

نجاح كبير لعلامة هايلي بيري التجارية

وأفادت التقارير بأن  منتج Rhode الخاص بعارضة الأزياء الشهيرة، هايلي بيبر، حقق مبيعات بلغت 90 مليون دولار، عبر موقعه الإلكتروني فقط، وذلك في آخر شهرين من عام 2024، وهو ما يعد رقما ضخما، ونجاحا كبيرا لعلامة هايلي بيري التجارية.

Image

جاستن وهايلي بيبر يرزقان بطفلهما الأول

وفي سياق متصل، استقبل المطرب الكندي جاستن بيبر، أول مولود له من زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن جاستن بيبر، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أن المولود الجديد ذكر، وأطلق عليه اسم جاك.

