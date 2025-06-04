قيود الصين على المعادن النادرة تهدد المصانع الأوروبية للسيارات

توقعات بإغلاق بعض مصانع السيارات الاوربية خلال الفترة المقبلة بسبب قيود الصين على تصدير المعادن النادرة خاصة بعد توقف عدد من خطوط إنتاج السيارات والمصانع بسبب تراجع ونقص المعادن.

وذكرت الرابطة الأوروبية لموردي السيارات، إن فرض الصين قيودا على تصدير هذه المعادن ادى الى غلق العديد من المصانع وخطوط الانتاج وسط تحذيرات من أنه سيكون هناك المزيد من الإغلاقات في الفترة القادمة.

وذكرت الرابطة أنه من بين مئات الطلبات التي قدمها موردون للحصول على تراخيص منذ أوائل أبريل، لم تصدر تراخيص فعليا إلا لربعها فقط حتى الآن. وتم رفض بعضها بسبب ما وصفته الرابطة بأنه "أسباب إجرائية مبالغ فيها".

تكنهات بغلق العديد من المصانع الفترة المقبلة

وأضافت "يبدو أن الإجراءات تختلف من منطقة لأخرى، وكان مطلوب في عدة حالات معلومات حساسة"، وحذرت من احتمال أن تتأثر المزيد من المصانع في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة مع نفاد المخزونات.

وأدى قرار الصين في أبريل بتعليق تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة إلى اضطراب سلاسل التوريد الضرورية لشركات تصنيع السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمقاولين العسكريين في العالم، مما دفع الاتحادات الممثلة للصناعات في ألمانيا والولايات المتحدة والهند إلى دعوة السياسيين للضغط على الصين لإيجاد حل سريع.

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