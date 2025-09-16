مدبولي: بناء الدول يأخذ وقته من الجهد والعمل، الصين تجاوزت الفقر منذ عامين فقط

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن حجم التنمية التي حدثت في قطاع الإسكان والقضاء على المناطق غير الآمنة - التي كانت سبة في جبين المواطن-، ونقل 300 ألف أسرة أى نحو 1.5 مليون مواطن إلي مناطق إنسانية على مستوى عال، تجربة تدرس في العالم خاصة مشروعات البنية الأساسية، وتغطية الصرف الصحي في الريف والحضر، وشبكات الطرق ، وبالرغم من الحوادث هناك طفرة حقيقية في الأمر".



ولفت خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمواقع إلى أن مظلة الحماية الاجتماعية اليوم من خلال برنامج تكافل وكرامة تغطي 7 ملايين أسرة مصرية.

وتابع إن مصر كانت أكثر دول العالم إصابة بفيروس سي، وحاليا أصبحت مصر خالية ومعدلاتنا الأقل بالعالم.

وقال إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حققت إنجازا كبيرا، حيث تم إجراء عمليات زرع الكبد وكلى وعمليات قلب مفتوح وتدخلات جراحية لأكثر من 2.8 مليون مواطن مصر منذ 2018".



وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحدثت تغييرا جذريًا في شكل الريف المصري، وهناك توسع وطفرة في منظومة التأمين الصحي الشامل، والحكومة تبذل جهودا مهمة ومحاولات من أجل تحسين جودة حياة المواطن على الرغم من وجود تحديات كبيرة والدعم يزيد كل عام في الموازنة العامة للدولة.



وأكد: الصين لا تزال تعرف نفسها بأنها دولة ناشئةـ ومنذ عامين أعلنت تجاوز الفقر المدقع، مضيفا إن بناء الدول يأخذ وقته ونصيبه من الجهد والأهم استمرار هذا الجهد.



