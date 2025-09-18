تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة استدراج الشباب لسرقتهم في القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في السرقة بأسلوب استدراج الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم افتعال المشاجرة معهم بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدتين ولـ "2 منهم معلومات جنائية" بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة بأسلوب افتعال المشاجرة، وبحوزتهم (فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض).

وبضبط المتهمين اعترفوا بارتكاب واقعة التعدي على أحد الأشخاص بسلاح أبيض، وإصابته بـ"جرح طعني" عقب استدراجه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق تعرفه على إحدى السيدتين ومحاولة سرقة هاتفه المحمول.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

