الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة استدراج الشباب لسرقتهم في القاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في السرقة بأسلوب استدراج الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم افتعال المشاجرة معهم بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدتين ولـ "2 منهم معلومات جنائية" بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة بأسلوب افتعال المشاجرة، وبحوزتهم (فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض).

وبضبط المتهمين اعترفوا بارتكاب واقعة التعدي على أحد الأشخاص بسلاح أبيض، وإصابته بـ"جرح طعني" عقب استدراجه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق تعرفه على إحدى السيدتين ومحاولة سرقة هاتفه المحمول.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لداهس المسن بسيارة دبلوماسية، سيناريو تنازل الخطيب عن صلاحياته، الذهب يتهاوى وارتفاع سعر الجبن

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

وداع بموجة "ارتفاع"، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر، الرابط الرسمي

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads