حبس تشكيل عصابي بتهمة استدراج الشباب عبر مواقع التواصل وسرقتهم بالقاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص في السرقة بأسلوب استدراج الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم افتعال المشاجرة معهم بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدتين ولـ "2 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة بأسلوب افتعال المشاجرة، وبحوزتهم (فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض).

وبضبطهم اعترفوا بارتكاب واقعة التعدي على أحد الأشخاص بسلاح أبيض، وإصابته بـ"جرح طعني" عقب استدراجه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق تعرفه على إحدى السيدتين ومحاولة سرقة هاتفه المحمول.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

