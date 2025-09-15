تراجع سعر الدولار عالميا مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي الأمريكي

تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الاثنين، مع تأهب المستثمرين لاستئناف مجلس الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع، وتجدد دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسريع وتيرة تيسير السياسة النقدية.

تراجع الدولار أمام العملات

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.4% إلى أدنى مستوى له في ستة أيام عند 97.296 قبل أن يقلص خسائره لينخفض 0.2% إلى 97.445، ومقابل الين، انخفض الدولار 0.3% إلى 147.258 ين، وصعد اليورو 0.2% إلى 1.1759 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.359 دولار اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو، وانخفضت بتكوين 1% إلى 114735 دولارا، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي.

دعا ترامب اليوم رئيس المجلس جيروم باول إلى تبني خفض "أكبر" لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى ظروف سوق الإسكان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبيل اجتماع للبنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يضعون في الحسبان احتمال خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 16 و17 سبتمبر، مع وجود احتمال 5.8% تقريبا لخفضها 50 نقطة أساس.

ويعكف المستثمرون على تحليل توقعات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة وتوجيهات رئيسه جيروم باول للتنبؤ بحجم أي تيسير نقدي مقبل، ويراقب المستثمرون أيضا قرارات أسعار الفائدة هذا الأسبوع في اليابان وبريطانيا وكندا والنرويج.

