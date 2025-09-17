الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يشارك الخطيب في الجمعية العمومية للنادي الأهلي؟، سعد شلبي يجيب

الكابتن محمود الخطيب،
الكابتن محمود الخطيب، فيتو

 أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي حريص على أن تكون الجمعية العمومية هى أعلى سلطة وصاحبتها، والنادي الأهلي شكل لجنة قانونية لإقرار مجموعة من التعديلات لمستقبل النادي.


وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": " نمتثل لتعديلات قانون الرياضة والحفاظ على مبادئ النادي الأهلي"، موضحا أنه فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل سيتم استخدام اللائحة الاسترشادية.


وأوضح: " الكابتن محمود الخطيب أكد حضوره الجمعية العمومية، والعلاقة بين الخطيب والنادي الأهلي غير قابلة للاختبار، فعلاقة الكابتن الخطيب بالنادي الأهلي تاريخية"، لافتا: " واثقون فى أعضاء النادي الأهلي بتواجدهم فى الجمعية العمومية".


وأكد ان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هو الذي يتولى الإشراف على الجمعية العمومية للنادي، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للأهلي يتميز بأن جميع الجمعيات العمومية تكون تحت إشراف قضائي.

وتابع: “ غدا سيتم عقد اجتماع مع أعضاء هيئة النيابة الإدارية لمتابعة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية للنادي الأهلي”.
 

وفي السياق ذاته، رفعت الإدارة حالة الطوارئ داخل العيادة الرئيسية للنادي، مع دعمها بالأطباء وزيادة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية، بما يتيح الاستجابة الفعالة لأي موقف مفاجئ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأهلي على توفير أعلى مستويات الراحة والأمان لأعضاء جمعيته العمومية، وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة خلال فعاليات الاجتماع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

مواد متعلقة

كٌتيب يتضمن تعديلات لائحة النادي لأعضاء الأهلي

الأهلي يدعو أعضاءه للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبلة

بعد إعلانه رسميًا عدم الترشح لرئاسة النادي.. ماذا حقق الأهلي في عهد محمود الخطيب؟ (إنفوجراف)

بلغت أكثر من 8 مليارات جنيه، النادي الأهلي يعتمد ميزانية العام المالي

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

هل يشارك الخطيب في الجمعية العمومية للنادي الأهلي؟، سعد شلبي يجيب

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

بالأسعار، طرح أراض استثمارية بالقاهرة الجديدة

ضبط صاحب شركة مطاعم هارب من تنفيذ 11 حكما قضائيا

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، الخمسة الناجون من عذاب القبر

ما هي السورة التي كان النبي يقرأ بها كثيرا في صلاته؟

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads