هل يشارك الخطيب في الجمعية العمومية للنادي الأهلي؟، سعد شلبي يجيب

أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي حريص على أن تكون الجمعية العمومية هى أعلى سلطة وصاحبتها، والنادي الأهلي شكل لجنة قانونية لإقرار مجموعة من التعديلات لمستقبل النادي.



وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": " نمتثل لتعديلات قانون الرياضة والحفاظ على مبادئ النادي الأهلي"، موضحا أنه فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل سيتم استخدام اللائحة الاسترشادية.



وأوضح: " الكابتن محمود الخطيب أكد حضوره الجمعية العمومية، والعلاقة بين الخطيب والنادي الأهلي غير قابلة للاختبار، فعلاقة الكابتن الخطيب بالنادي الأهلي تاريخية"، لافتا: " واثقون فى أعضاء النادي الأهلي بتواجدهم فى الجمعية العمومية".



وأكد ان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هو الذي يتولى الإشراف على الجمعية العمومية للنادي، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للأهلي يتميز بأن جميع الجمعيات العمومية تكون تحت إشراف قضائي.

وتابع: “ غدا سيتم عقد اجتماع مع أعضاء هيئة النيابة الإدارية لمتابعة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية للنادي الأهلي”.



وفي السياق ذاته، رفعت الإدارة حالة الطوارئ داخل العيادة الرئيسية للنادي، مع دعمها بالأطباء وزيادة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية، بما يتيح الاستجابة الفعالة لأي موقف مفاجئ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأهلي على توفير أعلى مستويات الراحة والأمان لأعضاء جمعيته العمومية، وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة خلال فعاليات الاجتماع.

