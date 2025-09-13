الأهلي يدعو أعضاءه للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبلة

وجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور الجمعة المقبلة؛ للمشاركة الضرورية في «الاجتماع الخاص» لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

ويناشد النادي الأهلي أعضاءه، بالعمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقرره النظام الأساسي للنادي الأهلي.

