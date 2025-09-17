الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكسيوس: لقاء أمريكي إسرائيلي في لندن لبحث صفقة بشأن غزة

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

كشف موقع أكسيوس أن مبعوث دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ويتكوف يلتقي، اليوم الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، لبحث إمكانية التوصل إلى صفقة تتعلق بملف غزة.

 

فرصة خلال أسبوعين بشأن مفاوضات غزة

ونقل الموقع عن مصادر أمريكية أن واشنطن تعتقد بوجود فرصة خلال الأسبوعين المقبلين لاستئناف المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين.

 

دعوة لخفض التوتر مع قطر

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة حثّت الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات لخفض التوتر وحل الأزمة مع قطر، باعتبارها طرفًا رئيسيًا في جهود الوساطة.

 

ضغوط أمريكية متزايدة

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس ضغوطًا متزايدة من واشنطن على تل أبيب لإيجاد مخرج سياسي، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من خطورة استمرار العمليات العسكرية في غزة.

 

لقاء نتنياهو وترامب

يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض، في لقاء هو الأول من نوعه منذ التصعيد الأخير في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكسيوس صفقة غزة غزة إسرائيل الولايات المتحدة ويتكوف ديرمر

مواد متعلقة

لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض الإثنين المقبل

كواليس الحرب على غزة، وثائق غربية قديمة تتنبأ بانحياز ترامب المطلق لإسرائيل في مواجهة حماس، تكشف سر الموقف المخزي لأوروبا وأمريكا من العنف الواسع ضد القطاع

نتنياهو لـ حماس: إذا مسستم شعرة من أي رهينة ستكون نهايتكم أسرع مما تظنون

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

بالأسعار، طرح أراض استثمارية بالقاهرة الجديدة

هل يشارك الخطيب في الجمعية العمومية للنادي الأهلي؟، سعد شلبي يجيب

ضبط صاحب شركة مطاعم هارب من تنفيذ 11 حكما قضائيا

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، الخمسة الناجون من عذاب القبر

ما هي السورة التي كان النبي يقرأ بها كثيرا في صلاته؟

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads