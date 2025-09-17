لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض الإثنين المقبل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض، في لقاء هو الأول من نوعه منذ التصعيد الأخير في غزة.

ملفات ساخنة على الطاولة

من المتوقع أن يبحث ترامب ونتنياهو تطورات الحرب في غزة، ومستقبل العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية، إضافة إلى الموقف من المفاوضات الجارية حول الأسرى والتهدئة.

دعم سياسي لنتنياهو

ويرى مراقبون أن الاجتماع يمثل فرصة لنتنياهو لتعزيز موقفه الداخلي والإقليمي عبر الظهور إلى جانب ترامب، خاصة في ظل الانتقادات التي يواجهها داخل إسرائيل بشأن إدارة الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن اللقاء سيحظى بمتابعة واسعة من الأطراف الإقليمية والدولية، وسط مخاوف من أن يسفر عن مواقف أكثر تشددًا تجاه القضية الفلسطينية.

