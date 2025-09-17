الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تعيين الدكتور أحمد عزب قائما بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات (مستند)

د. أحمد عزب
د. أحمد عزب

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا وزاريا بندب الدكتور أحمد عزب، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة مدينة السادات قائما بعمل رئيس الجامعة لحين انتهاء إجراءات تعيين رئيس جديد لها.

قرار ندب د. أحمد عزب قائم بعمل رئيس جامعة السادات
قرار ندب د. أحمد عزب قائم بعمل رئيس جامعة السادات


وجاء نص القرار كالتالي:
 

السيد الدكتور / أحمد إبراهيم أحمد عزب عميد كلية علوم الرياضة جامعة مدينة السادات
تحية طيبة وبعد... يطيب لي أن أبعث  لكم  بأصدق تحياتي، وبالإشارة إلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢٥، الصادر بتعيين الدكتورة/ شادن معاوية حنفى محمود - رئيسًا للجامعة حتى تاريخ بلوغها  السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة في ٢٠٢٥/٩/١٧. وحرصًا على استمرار العمل بالجامعة بالفاعلية المطلوبة فإنه يسعدني ندبكم  للقيام بأعمال رئيس الجامعة اعتبارًا من ٢٠٢٥/٩/١٨، لحين الإنتهاء من إجراءات تعيين رئيسًا للجامعة. وأنتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن خالص تمنياتي بدوام التوفيق والسداد. 
 

وهنأت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات السابق، الدكتور أحمد عزب بمناسبة توليه منصب قائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات لحين تعيين رئيس الجامعة، متمنية له دوام التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التطوير والارتقاء بالجامعة.
يذكر ان الدكتور أحمد عزب يشغل منصب عميد كلية علوم الرياضة بجامعة مدينة السادات منذ عام 2019، وكان يشغل من قبل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

بدء مقابلات المرشحين لرئاسة جامعة مدينة السادات 

واعلن المجلس الأعلى للجامعات الأحد الماضي، بدء إجراؤ اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات.

يرأس اللجنة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من: أ.د/ أشرف محمود حاتم - وزير الصحة والسكان الأسبق، وأ.د/ هاله حلمى السعيد - مستشار  رئيس الجمهورية،وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية سابقا، وأ.د/ أحمد زكى بدر- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، وأ.د/ هانی محفوظ هلال - وزير التعليم العالى الأسبق.

