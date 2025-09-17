الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نادين عن طفولتها: شخصيتي كتاب مفتوح (فيديو)

الفنانة نادين، فيتو
الفنانة نادين، فيتو

تحدثت الفنانة نادين عن فترة طفولتها، قائلة: "كنت طفلة شقية وهذا ساعدني فى رياضة الباليه، وهذا شيء لم أختره، وكنت طفلة شاطرة فى فترة الدراسة".


وقالت الفنانة نادين خلال لقائها ببرنامج "ست ستات"، تقديم الإعلامية جاسمين طه المذاع على فضائية "dmc": "بحب الناس، وشخصية اجتماعية، جدا"، موضحة: "شخصيتي كتاب مفتوح، وهذا ليس معناه أنني شخصية ساذجة".


وعن أسرتها، أوضحت الفنانة نادين: "أسرتي مكونة من الوالد والوالدة وشقيقي شادي يكبرني فى السن، وهو شخصية طيبة، وأنا كنت مفترية وكنت دائما أفتري عليه، ولذلك بعتذر له".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة نادين رياضة الباليه الإعلامية جاسمين طه ست ستات

مواد متعلقة

بيتعرض لظلم وسامحوني، نادين الراسي تعتذر لفضل شاكر ونجله محمد

نادين خان تبدأ تصوير مسلسل "بنج كلي" مع سلمى أبو ضيف ودياب

بعد حديثها عن تجربتها مع المخدرات، من هي الفنانة نادين الراسي؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

ضباط إسرائيليون: نخشى من انقلاب مليشيات أبو شباب في غزة وفقدان السيطرة الميدانية

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب

هل ارتداء النقاب رغم معارضة الأهل عقوق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads