نادين عن طفولتها: شخصيتي كتاب مفتوح (فيديو)

تحدثت الفنانة نادين عن فترة طفولتها، قائلة: "كنت طفلة شقية وهذا ساعدني فى رياضة الباليه، وهذا شيء لم أختره، وكنت طفلة شاطرة فى فترة الدراسة".



وقالت الفنانة نادين خلال لقائها ببرنامج "ست ستات"، تقديم الإعلامية جاسمين طه المذاع على فضائية "dmc": "بحب الناس، وشخصية اجتماعية، جدا"، موضحة: "شخصيتي كتاب مفتوح، وهذا ليس معناه أنني شخصية ساذجة".



وعن أسرتها، أوضحت الفنانة نادين: "أسرتي مكونة من الوالد والوالدة وشقيقي شادي يكبرني فى السن، وهو شخصية طيبة، وأنا كنت مفترية وكنت دائما أفتري عليه، ولذلك بعتذر له".



