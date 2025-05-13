الثلاثاء 13 مايو 2025
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ثقافة وفنون

نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

تألقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم  بفستان من اللون الأبيض بحفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع السينما العالمية.

وحرصت نادين على إلتقاط الصور التذكارية من على "الريد كاربت" لمهرجان كان، الذي يشهد حضور كبير من نجوم السينما الفرنسية والعالمية.

وانطلقت الدورة 78، لمهرجان كان اليوم الثلاثاء 13 مايو، وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، وسط حضور كبير من نجوم هوليوود والعرب، والعالم.

 

تكريم روبرت دي نيرور

ويشهد حفل افتتاح الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي، تكريم الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرور، بجائزة"السعفة الذهبية الفخرية"، عن مسيرته الفنية الكبيرة في السينما.

كما يشهد المهرجان تكريم الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، بجائزة "المرأة في الحركة"، والتي تمنحها المهرجانات السينمائية للنساء المؤثرات في مجال السينما.

أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2025

 أعلنت إدارة مهرجان كان رسميا، عن الأفلام التي ستعرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، سواء في المسابقة الرسمية، أو "مسابقة نظرة ما".

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