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ثقافة وفنون

شذى حسون تكشف سر خلافها مع نادين نجيم ومشكلة بسمة بوسيل

شذى حسون، فيتو
شذى حسون، فيتو

قالت الفنانة شذى حسون:إن بسمة بوسيل إنسانة لطيفة تمتلك صوتا جميلا، مشافتش كتير في الحياة، انتقلت من مرحلة ستار أكاديمي إلى زوجة لفنان كبير وحياة عائلية وأولاد، وكانت حياتها سهلة ومرتبة ومنظمة، وبالتالي، فإنها لم تتعرض لتخبطات كثيرة في حياتها بصرف النظر عن بعض الأمور العائلية".

 

مشكلة بسمة بوسيل


وأضافت خلال برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "لا أشعر بأن بسمة بوسيل تمتلك خبرة في الحياة، وهو ما يجعلها تتعرض لسوء الفهم في بعض الأحيان، لكني أشعر بأنها فنانة موهوبة".


أزمة بسمة بوسيل الأخيرة مع تامر حسني 

وتابعت: "بالنسبة لأزمتها الأخيرة، فقد تابعت رد الفعل على كلامها ضد تامر حسني، وأقول إن كلامها صدر من امرأة غاضبة، وهذا شيء طبيعي قد يحدث لكل امرأة شعرت بالراحة أمام المذيع وقالت له كل ما تريده، وطلعت اللي في قلبها، وتعرضت لهجوم كبير، وأعتقد أن هذا الأمر عادي".

 

"كانت بتتشرط على مهرجان العراق الدولي".. شذى حسون تسخر من نادين نجيم وتكشف سر خلافهما

وتحدثت شذى حسون، عن غضبها من الفنانة نادين نجيم، إذ رفضت التعليق على صورتها التي عرضتها الإعلامية بسمة وهبة، في بداية الأمر، وعندما أصرت بسمة وهبة على أن تعلق على الصورة، قالت شذى "حلوة الماسكرا اللي حطاها؟".

وأضافت "حسون"، في حوارها  مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "حصل موقف في مهرجان العراق الدولي الأول، وتأكد حضورها من خلال إدارة أعمالها، وطلبت منا بعض الطلبات الخاصة حتى تحضر وفريقها، والمهرجان لبى كل طلباتها، ومبنعملش كده مع كل الناس، بس كنا نحب أن تحضر لأننا شعرنا بحماسها لزيارة العراق".

وتابعت الفنانة: "لكن نادين أصبحت تتحدث يوميا عن تفاصيل صغيرة جدا ومزعجة، كانت تطلبها من إدارة المهرجان التي كانت تنقل إليّ هذه الطلبات، وكنت أحققها لها، وكنت أقول يلا خلاص تمام، ولكن قبل الحفلة بيوم أو يوم ونصف، قالت لنا مديرة أعمالها بكل بساطة إنها مش هتيجي وممكن يكون عندها كورونا، وهذه الواقعة حدثت منذ عام، وأنا غضبت كثيرا".

وأوضحت: "نادين نجيم كانت تشترط عدم إشراك بعض الفنانات وتحكمت في حضور بعض الضيوف، وكنا نوافق لأنهم لم يكونوا موجودين، وكانت تسأل عن كل التفاصيل".

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شذي حسون الفنانة شذى حسون بسمة بوسيل برنامج العرافة تامر حسني نادين نجيم

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