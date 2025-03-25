رامي عياش يكشف موقفه من المساكنة بعد تصريح نادين نسيب نجيم

المساكنة، أعرب الفنان اللبناني رامي عياش، عن حبه الشديد للفنانة نادين نسيب نجيم، موضحًا أنها شخص الجميع يفتخر به في لبنان، مؤكدًا احترامه الكبير للفنانة نادين.

رأي رامي عياش في نادين نسيب نجيم

وأشار رامي عياش، خلال لقائه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يفتخر بنادين وبنجاحها في لبنان، موجهًا سؤالا لها، "إزاي انتي محافظة على النجاح الكبير الذي حققته منذ سنوات عديدة".

جدل نادين نسيب بسبب المساكنة

وكشف عن رأيه في تصريحات الفنانة نادين حول المساكنة قبل الزواج، موضحًا أنه لم يكن متابعًا للجدل الذي أثارته تصريحاتها، مشددًا على أن لكل شخص رأيه الخاص في مثل هذه القضايا، قائلًا: “نحن كأولاد جبل، صعب علينا.. طبعًا ما بنحبّذها”.

حقيقة خلاف رامي عياش مع الجمهور الجزائري

ونفى رامي عياش، وجود أي خلاف بينه وبين الجمهور الجزائري في إحدى حفلاته، مؤكدًا أن ما تم تداوله كان مجرد تهويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه لم يُحيِ حفلات في الجزائر منذ فترة طويلة، وأن الحديث عن المشكلة كان مرتبطًا بحفل في باريس وليس في الجزائر.

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