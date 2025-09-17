إسرائيل تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي خطوات ضدها

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن أي خطوات قد يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدها في المرحلة الراهنة، ستواجه برد "مناسب"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

رسائل سياسية مباشرة من إسرائيل

التحذير الإسرائيلي جاء في سياق تصاعد التوتر الدبلوماسي، حيث تؤكد تل أبيب أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما تعتبره "انحيازًا" من بعض الأطراف الأوروبية في التعامل مع أزمتها الحالية.

انعكاسات على العلاقات الأوروبية ـ الإسرائيلية

الموقف الجديد من شأنه أن يزيد من تعقيد العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، خصوصًا في ظل تصاعد الدعوات داخل أوروبا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة حيال السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

مراقبون: مواجهة مفتوحة محتملة

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد اللفظي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والدبلوماسية، في ظل غياب مؤشرات على التهدئة بين الجانبين.

وأعلنت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتمدت مقترحا لتعليق جزئي للتفضيلات الجمركية مع إسرائيل.

وقالت: يجب ألا نغفل التطورات الخطيرة بالضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين.

وأمس قال أنور العنوني متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن المفوضية الأوروبية ستوافق على عقوبات جديدة على إسرائيل غدا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.