الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي خطوات ضدها

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن أي خطوات قد يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدها في المرحلة الراهنة، ستواجه برد "مناسب"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

 

رسائل سياسية مباشرة من إسرائيل

 التحذير الإسرائيلي جاء في سياق تصاعد التوتر الدبلوماسي، حيث تؤكد تل أبيب أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما تعتبره "انحيازًا" من بعض الأطراف الأوروبية في التعامل مع أزمتها الحالية.

 

انعكاسات على العلاقات الأوروبية ـ الإسرائيلية

الموقف الجديد من شأنه أن يزيد من تعقيد العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، خصوصًا في ظل تصاعد الدعوات داخل أوروبا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة حيال السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

مراقبون: مواجهة مفتوحة محتملة

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد اللفظي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والدبلوماسية، في ظل غياب مؤشرات على التهدئة بين الجانبين.

وأعلنت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتمدت مقترحا لتعليق جزئي للتفضيلات الجمركية مع إسرائيل.

وقالت: يجب ألا نغفل التطورات الخطيرة بالضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين.

وأمس قال أنور العنوني متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن المفوضية الأوروبية ستوافق على عقوبات جديدة على إسرائيل غدا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاتحاد الاوروبي العلاقات الأوروبية ـ الإسرائيلية أوروبا تل أبيب الأراضي الفلسطينية

مواد متعلقة

الحكومة الألمانية: ندرس مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل

مفوضية الاتحاد الأوروبي تعتمد مقترحا لتعليق الامتيازات الجمركية مع إسرائيل جزئيا

متحدث الاتحاد الأوروبي: المفوضية الأوروبية ستوافق على عقوبات جديدة على إسرائيل غدا الأربعاء

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالمنيا

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

إخلاء سبيل خبيرة طب شرعي في واقعة تزوير تقرير وفاة أحمد الدجوي

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

إسرائيل تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي خطوات ضدها

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في استغلال الأطفال على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عضو مرصد الأزهر تحذر من ظاهرة الفاملي بلوجرز (فيديو)

ولد الهدى (الحلقة الخامسة والعشرون)، حب الحجر والشجر والحيوان للنبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads