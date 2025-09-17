الحكومة الألمانية: ندرس مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن الحكومة لم تتخذ بعد موقفا نهائيا بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة.

خطط العقوبات

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس، في مؤتمر صحفي قائلا: "نحن على علم بخطط العقوبات. وتناقشها المفوضية (الأوروبية) منذ عدة أيام. وسيتم عرضها اليوم، ولم تتخذ الحكومة الألمانية قرارًا نهائيًا بشأنها بعد".

وحثت إسرائيل، أمس الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على سحب اقتراح من شأنه الحد من العلاقات التجارية في محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

الضغط من خلال العقوبات لن يجدي نفعا

وكتب وزير الخارجية للاحتلال جدعون ساعر في رسالة إلى فون دير لاين: "الضغط من خلال العقوبات لن يجدي نفعا".

ومن المقرر أن تناقش هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية، التي ترأسها، المبادرة التي أعلنت عنها خلال خطابها عن حالة الاتحاد الأسبوع الماضي.

وفي حالة الموافقة على هذا القرار، فإنه من شأنه تجميد الدعم الثنائي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لإسرائيل، ووقف جميع المدفوعات، مع الحفاظ على التعاون مع جماعات المجتمع المدني ونصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في إسرائيل.

تخصيصات مستقبلية تبلغ نحو ستة ملايين يورو

وبحسب المفوضية، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تمنع تخصيصات مستقبلية تبلغ نحو ستة ملايين يورو (7 ملايين دولار) سنويا، وتعليق صرف نحو 14 مليون يورو للمشاريع المؤسسية الجارية.

وفي الأسبوع الماضي، أقر البرلمان الأوروبي قرارا غير ملزم يؤيد اقتراح فون دير لاين بتعليق الدعم الثنائي وتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل جزئيا.

كما طالب المشرعون بفرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.