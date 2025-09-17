الأربعاء 17 سبتمبر 2025
اعتماد برنامجين جديدين بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المنصورة الأهلية

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة الأهلية، فيتو

 أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية عن صدور القرار الوزاري الخاص باعتماد وبدء الدراسة في برنامجين أكاديميين جديدين بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، هما برنامج المحاسبة القانونية وبرنامج إدارة الأعمال الهندسية، ويمثل إطلاق البرنامجين خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعليم البيني وربطه باحتياجات سوق العمل.

 

توافر جميع متطلبات العملية التعليمية وفق المعايير المعتمدة

 وقد جاء القرار الوزاري عقب زيارة اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة من قبل مجلس الجامعات الأهلية إلى الكلية لفحص الإمكانيات المادية والبشرية لكل من برنامج المحاسبة القانونية وإدارة الأعمال الهندسية، والتأكد من توافر جميع متطلبات العملية التعليمية وفق المعايير المعتمدة، وتكوّنت اللجنة من: الدكتور  مدثر طه أبو الخير، أستاذ المحاسبة المالية ونائب رئيس جامعة طنطا سابقًا، ومقرر اللجنة، الدكتور  سما طاهر عطية، أستاذ التسويق وعميد كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، الدكتور علي وجدي، أستاذ بحوث العمليات بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

 

التزام الجامعة بدعم سياسات التطوير الأكاديمي وتخريج جيل مؤهل

وخلصت اللجنة إلى جاهزية الكلية من حيث البنية التحتية، الكوادر الأكاديمية، والموارد التعليمية اللازمة لتدريس البرامج الجديدة، مما مهّد الطريق لاعتمادها رسميًا، وتؤكد هذه الخطوة التزام الجامعة بدعم سياسات التطوير الأكاديمي وتخريج جيل مؤهل يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليًا وإقليميًا.

