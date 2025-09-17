الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أمير قطر والعاهل الأردني يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

أمير قطر،فيتو
أمير قطر،فيتو

أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر تميم بن حمد بحث مع ملك الأردن عبد الله الثاني القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 

وأوضح الديوان الأميري القطري أن أمير قطر والملك عبد الله الثاني شددا على أهمية التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة.

بينما أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني أدان خلال لقائه أمير قطر في عمان توسيع إسرائيل عمليتها البرية على غزة.

