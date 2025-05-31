فوائد فيتامين ب، لصحة الجسم والعقل والبشرة والشعر

فوائد فيتامين ب، يُعدّ فيتامين ب من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه الحيوية، وقد لا يدرك كثير من الناس الأهمية الكبيرة التي يلعبها هذا الفيتامين في دعم الطاقة، وصحة الدماغ، والوظائف العصبية، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من العديد من الأمراض.





أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد فيتامين ب بكل أنواعه لا يمكن إغفالها، فهو يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجسم والعقل.



وأضافت أن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مصادر غنية بهذه الفيتامينات يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض، ويعزز النشاط، والمزاج الجيد، والمناعة، وصحة الجهاز العصبي.

فيتامين ب



أولًا: ما هو فيتامين ب؟



أوضحت الدكتورة مروة، أن فيتامين ب لا يشير إلى مركب واحد، بل هو مجموعة من الفيتامينات التي تعرف باسم "مجموعة فيتامينات ب"، وتتكون من ثمانية أنواع رئيسية، وهي:

فيتامين B1 (الثيامين)

فيتامين B2 (الريبوفلافين)

فيتامين B3 (النياسين)

فيتامين B5 (حمض البانتوثينيك)

فيتامين B6 (البيريدوكسين)

فيتامين B7 (البيوتين)

فيتامين B9 (حمض الفوليك)

فيتامين B12 (كوبالامين)

كل نوع من هذه الفيتامينات يلعب دورًا مهمًا ومميزًا في الجسم، وتعمل جميعها معًا للحفاظ على صحة الإنسان.

ثانيًا: فوائد فيتامين ب

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد فيتامين ب، لصحة الجسم.

1. تعزيز الطاقة وتحسين عمليات التمثيل الغذائي

تلعب فيتامينات ب دورًا أساسيًا في تحويل الطعام إلى طاقة، حيث تساعد على استخلاص الطاقة من الكربوهيدرات، الدهون، والبروتينات. لذلك، فإن نقص هذه الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول والضعف العام.

2. تحسين وظائف الجهاز العصبي

فيتامين B1 وB6 وB12 على وجه الخصوص ضروريون لصحة الجهاز العصبي. فهذه الفيتامينات تساهم في إنتاج النواقل العصبية، وتحافظ على سلامة الأعصاب، مما ينعكس إيجابًا على التركيز، وتقوية الذاكرة، والتوازن النفسي.

3. المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء

يُعدّ فيتامين B9 (حمض الفوليك) وB12 أساسيين في إنتاج خلايا الدم الحمراء. نقص أي منهما قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم (الأنيميا)، الذي يسبب أعراضًا مثل التعب، وضيق التنفس، وشحوب البشرة.

4. تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر

يلعب فيتامين B7 (البيوتين) دورًا هامًا في تعزيز صحة الشعر والأظافر والبشرة. ولذلك، يُستخدم البيوتين في العديد من المكملات التجميلية لعلاج تساقط الشعر أو ضعف الأظافر.

5. دعم صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

فيتامينات B6، B9، وB12 تساعد في تقليل مستويات الهوموسيستين، وهو حمض أميني يرتبط ارتفاعه في الدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

6. الحفاظ على الحمل الصحي

حمض الفوليك (فيتامين B9) مهم جدًا للمرأة الحامل، حيث يساعد في تكوين الأنبوب العصبي للجنين، مما يقلل من مخاطر التشوهات الخلقية مثل السنسنة المشقوقة. لذلك يُوصى بتناول مكملات الفوليك قبل الحمل وأثناءه.

7. تحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب

تشير بعض الدراسات إلى أن فيتامينات ب، خاصة B6 وB9 وB12، تلعب دورًا في تنظيم الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق. وذلك لأنها تساعد في إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما من أهم النواقل العصبية المسؤولة عن الشعور بالسعادة والاستقرار النفسي.

ثالثًا: أعراض نقص فيتامين ب

وأشارت إلى أنه يمكن أن يؤدي نقص فيتامينات ب إلى مجموعة من الأعراض، تختلف حسب نوع الفيتامين الناقص، ولكن من أبرزها ما يلي:

التعب والإرهاق العام

ضعف الذاكرة وقلة التركيز

التهيج والاكتئاب

مشاكل جلدية مثل الطفح الجلدي أو جفاف الجلد

تساقط الشعر وضعف الأظافر

التهابات في اللسان أو الفم

تنميل الأطراف

فقر الدم

فيتامين ب للصحة

رابعًا: مصادر فيتامين ب الطبيعية

ولفتت الدكتورة مروة، إلى أنه لحسن الحظ، توجد فيتامينات ب في العديد من الأطعمة، ومن أهم مصادرها ما يلي:

اللحوم والكبدة

البيض ومنتجات الألبان

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح

الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي

البقوليات مثل العدس والفاصولياء

المكسرات والبذور

الفواكه مثل الموز والأفوكادو

وبالنسبة للنباتيين، يجب عليهم الانتباه بشكل خاص إلى فيتامين B12، الذي يوجد بشكل حصري تقريبًا في المنتجات الحيوانية، وقد يحتاجون إلى مكملات لتعويض النقص.

خامسًا: المكملات الغذائية

يمكن استخدام مكملات فيتامين ب في حالات خاصة، مثل الحمل، أو عند الإصابة بنقص حاد، أو لدى كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة التي تؤثر على امتصاص الفيتامينات.

ولكن يجب دائمًا استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي لتحديد الجرعة المناسبة وتفادي التفاعلات المحتملة.

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