غزة تحترق، القصف الإسرائيلي يترك المدينة بلا ملامح (صور)

يواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع، مستهدفا الأبراج السكنية والمباني المدنية، في هجمات خلّفت دمارا واسعا ونزوحا متزايدا للسكان.

وقد انهارت أبراج سكنية تضم مئات العائلات تحت الغارات، وتحولت إلى كتل من الركام تصاعدت منها أعمدة الدخان، وتجمع الأهالي في محيطها بحثا عن ناجين أو لانتشال ما تبقى من ممتلكاتهم.

وفي الشوارع المدمرة، يقف المدنيون أمام منازل سويت بالأرض، لالتقاط ما يمكن إنقاذه وسط مشاهد تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وتحذر منظمات حقوقية من أن استهداف الأبراج والمساكن المدنية يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع محاصر يعاني أصلا من ظروف قاسية، إذ يتسارع انهيار البنية التحتية، وتتسع دائرة التشريد مع كل يوم من القصف الإسرائيلي المستمر.

