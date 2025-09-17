جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، زاعمًا أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية في المدينة.

المسلحون يعملون على تصنيع متفجرات

جاء ذلك في بيان نشره جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تلجرام"، قال فيه إن طائراته الحربية استهدفت، يوم الاثنين، منشأة لتصنيع الأسلحة تابعة لما وصفه بـ"مقر إنتاج حماس"، حيث كان عدد من المسلحين يعملون على تصنيع متفجرات، ما أدى إلى انفجارات ثانوية أكدت وجود ذخائر في الموقع.

أهداف مسلحة في مدينة غزة

وأضاف أن سلاح الجو والمدفعية نفذا خلال اليومين الماضيين أكثر من 150 غارة على أهداف مسلحة في مدينة غزة، دعمًا للقوات البرية المتقدمة في المنطقة.

يذكر أن خطة احتلال إسرائيل لمدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

مقتل نحو 65 ألف فلسطيني

ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى 16 سبتمبر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

