ضحايا غزة، سقوط 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بسقوط 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة.

بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير

وفي وقت لاحق؛ قالت وزارة الصحة في غزة إن بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته.

وأوضحت الصحة في بيان، أن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد على 350 وحدة دم.

لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات

ووجهت الصحة نداءً عاجلًا إلى كافة الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات.

وأكدت أن نوعية الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات تتطلب وحدات إضافية من الدم لإنقاذ الحياة.

وأشارت إلى تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته بما فيها حملات التبرع المجتمعية، نظرًا لتفشي المجاعة وسوء التغذية.

