الأنبا بفنوتيوس يرسم 128 شماسا للخدمة في إيبارشية سمالوط

صلى نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كاتدرائية المسيح مخلص العالم (مقر المطرانية).

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا بفنوتيوس صلوات رسامة ١٢٨ من أبناء كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال بقرية بني غني التابعة للإيبارشية شمامسة، وتم رسامة ١٠١ في رتبة إبصالتس (مرتل)، و٢٧ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ)، بعد أن اجتازوا اختبارات دقيقة ولائقة لنوال هذه الرتبة المقدسة.

إيبارشية البحيرة تنظم مؤتمر الأسرة الثالث وتحتفل برسامة شمامسة جدد

نظمت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أبرآم بقرية كوم أمبو التابعة لإيبارشية البحيرة، مؤتمر الأسرة الثالث، برعاية وحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة.

ماراثون الكتاب المقدس

وتضمن برنامج المؤتمر، إلى جانب صلاة العشية، فقرات متنوعة شملت عرضًا لكورال "قيثارة المرتل"، وفقرة للأطفال من مرحلتي الحضانة والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى تخريج دفعة جديدة من أطفال مركز القديس مار مرقس للطفولة. كما قدم أبناء مدرسة الشمامسة تسابيح كنسية، وعُرض مشهد مسرحي بانتومايم.

وخلال المؤتمر، كرّم نيافة الأنبا إيلاريون الأوائل في ماراثون الكتاب المقدس، والمتفوقين في مختلف المراحل الدراسية، إلى جانب خريجي الجامعات، وأوائل فصول محو الأمية، ومتفوقي نظام "يوسي ماس"، وفصول إعداد الخدام، والمشاركين في النشاط الصيفي ومهرجان الكرازة.

كما ترأس نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، حيث صلى عقب صلاة الصلح صلوات رسامة 29 شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و8 في رتبة أغنسطس (قارئ)، و4 في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس). كما سام الخادم عادل شماسًا كاملًا باسم دياكون تكلا للخدمة بكنيسة القديسين الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية الجديدة.

واختتم الأنبا إيلاريون الاحتفالية بتدشين عدد من الأواني المقدسة لخدمة المذبح بكنيسة الصليب المقدس والسيدة العذراء والشهداء بقرية كوم الفرج التابعة للإيبارشية.

