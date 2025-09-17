خطوة مفاجئة لمانشستر يونايتد تثير القلق داخل الهلال السعودي

ساد القلق داخل أروقة نادي الهلال السعودي، بعد التقارير التي ربطت نجم الفريق البرتغالي روبن نيفيز بالعودة إلى أوروبا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قلق في الهلال السعودي

وبحسب موقع CaughtOffside، فإن المدير الفني لمانشستر يونايتد روبن أموريم معجب بشدة بقدرات نيفيز، وقد يطلب من إدارة "الشياطين الحمر" التعاقد معه في يناير القادم لتعزيز وسط الملعب.

التقارير أوضحت أن نيفيز قد يكون متاحًا للعودة إلى أوروبا مقابل حوالي 20 مليون يورو، وهو ما يثير مخاوف الهلال الذي يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط البرتغالي كأحد أبرز عناصره الأساسية في الموسم الجاري.

يذكر أن نيفيز كان قد انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، ونجح سريعًا في إثبات نفسه كأحد أهم نجوم الفريق في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.