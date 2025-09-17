ندوة عن مياه النيل والتحديات المعاصرة بالحزب العربي الناصرى غدا

بعقد الحزب العربى الناصرى برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب ندوته الأسبوعية بعنوان مياه النيل والتحديات المعاصرة غدًا الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025 بالمقر المركزى للحزب بوسط القاهرة، بحضور الدكتور عبد الفتاح مطاوع الخبير المائى ورئيس قطاع النيل الأسبق.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب أن الندوة سوف تناقش عددًا من المحاور الهامة فيما يتعلق بأزمة مياه النيل وسد النهضة والتعنت الإثيوبي وحصة مصر من مياه النيل، إلى جانب الخطوات التى تتخذها مصر من أجل الحفاظ على حقها التاريخى فى مياه النيل.

مصر تواجه أزمة مائية حقيقية تهدد أمنها المائي

وأضاف إن نهر النيل لا يزال مصدر الحياة في مصر، رغم التحديات الراهنة، وعلى رأسها التغيرات المناخية والنمو السكاني المتزايد، موضحًا أن مصر تواجه أزمة مائية حقيقية تهدد أمنها المائي والغذائي بسبب محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.

وأشار إلى أن هذه التحديات تتطلب من الدولة والمجتمع تبني استراتيجيات فعالة ومبتكرة لضمان استدامة المورد المائي الأهم في مصر، حيث تتمثل أبرز التحديات التي تواجه الموارد المائية في الاعتماد شبه الكامل على مياه النيل، والتي تمثل أكثر من 97% من إجمالي الموارد المائية المتجددة، مما يجعل مصر عرضة لأي تغييرات في حصتها من المياه، سواء لأسباب طبيعية أو بفعل المشروعات التنموية في دول المنبع دون الاتفاق مع مصر لتجنب الأضرار بالموقف المائي للدولة المصرية.

الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر في مياه نهر النيل

وأكد الدكتور عمرو رضوان نائب رئيس الحزب الناصري أن الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر في مياه نهر النيل، تعززها وتدعمها مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية المستقرة التي لا جدال عليها، ولا محيص عنها، والتي يأتي في مقدمتها مبدأ عدم الإضرار.

ويستند هذا المبدأ إلى قاعدة مستقرة في القانون الروماني، هي: "استعمال ما هو مملوك لك دون الإضرار بالآخرين"، وهو ما يقضي بإعطاء الدولة التي يمر بها جزء من النهر الحق في الاستفادة منه بشرط عدم الإضرار بالدول الأخرى المشاركة لها في النهر،

الأمر الذي أكدته المادة 21 في إعلان استوكهولم بشأن البيئة والتنمية لعام 1972، إذ نصت على ضرورة تأكد الدول من أن الأنشطة التي تقوم بها في إقليمها، أو تتولى الإشراف عليها في أقاليم مشاركة، لا تضر بغيرها من الدول.

وقال: تقضي المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بإلزام الدولة عند ممارستها لأي مشروع أو نشاط ألا تُحدث ضررًا في الدول المشاطئة في هذا النهر.

وينبغي أن يكون هذا الضرر بالغًا وجوهريًا وملموسًا، بحيث يمكن إثباته بأدلة قاطعة وواضحة، وهو ما توافر في الوضع المصري، حيث إن المساس باستخدامات مصر القائمة على مياه النيل يعد ضررًا بالغًا وواضحًا، لاسيما في ضوء عدم وجود مورد مائي بديل.

