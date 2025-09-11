إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة تحت ضغط، وتحذيرات من خطر يهدد السودان

التحذير من أمطار شديدة في إثيوبيا، حذر الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، من أمطار شديدة في بعض النطاقات في إثيوبيا، ومن بينها منطقة بني شنقول، المنطقة التي تم بناء سد النهضة عليها.

التحذير من أمطار شديدة في إثيوبيا وفتح المفيض يضر السودان



وأكد الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم، أنه نتيجة لهذا التحذير سوف تقوم إثيوبيا برفع قدرات تشغيل المفيض الجانبي لسد النهضة بشكل كبير خلال اليومين الحاليين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سوف يؤثر على السودان، وهو نتيجة طبيعية لوصول منسوب السد لسعته القصوى، دون حساب معدلات الأمطار.

مناطق إثيوبيا تشهد أمطار غزيرة، فيتو

وقال الباحث هاني إبراهيم، عن أمطار إثيوبيا: "إن هناك تحذيرات من أمطار شديدة في بعض النطاقات بإثيوبيا من بينها نطاق بني شنقول، يبدأ التحذير من اليوم ويتنتهي الجمعة".

وأضاف الباحث بالشأن الأفريقي: “نتيجة للتحذير سوف تقوم إثيوبيا برفع قدرات تشغيل المفيض الجانبي بشكل كبير خلال اليومين الحاليين، وهو أمر سوف يؤثر على السودان، وهذا نتاج طبيعي لوصول "سد النهضة" إلى السعة القصوى دون حساب معدلات الأمطار خاصة وأننا مازلنا في الشهر الثالث للفيضان".

احتمالات رفع التدفق من مفيض سد النهضة

وأكد إبراهيم أن التحذيرات تطال أيضا نطاقات في أعالي عطبرة والسوباط.

وعن توقعات هطول الأمطار، قال: "هناك توقعات الأمطار وفق الأرصاد الأثيوبية، حيث ستشهد الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر معدل مرتفع نوعيًا عن الفترة الماضية، وهو ما يرجح احتمالات رفع التدفق من المفيض في الفترة الحالية وحتى منتصف الاسبوع القادم على الأقل".

التحذير من أمطار غزيرة في إثيوبيا، فيتو



وأوضح هاني إبراهيم أن تحذيراته لا علاقة لها بمسألة أمان السد، ومدى تأثر السد الكارثي، بل يناقش قضية محددة وهي أن السد ما كان له أن يصل إلى السعة القصوى، تحسبا لأي طارئ قد يتضرر السودان منه.

الموارد المائية تجري رصدُا دقيقًا للأمطار

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية المصرية تجري، حاليًا، رصدًا دقيقًا لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، للتعرف على الإيراد المائي للعام الحالي.

إثيوبيا تشهد أمطار غزيرة، فيتو

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها الأحد الماضي: إنها رفعت درجة الاستعداد بين جميع أجهزتها، مع تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه.

وأكدت أن معدلات سقوط الأمطار ما زالت حول المعدل، وأن الوقت مبكر للحكم على حجم الفيضان هذا العام.

يذكر أن مصر والسودان طالبا بإبرام اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأن تمتنع عن اتخاذ إثيوبيا أي إجراءات أحادية الجانب بشأن السد، لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات، عمدت إثيوبيا على إفشالها.

