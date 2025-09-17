مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبدأ استقبال الأعمال الفنية في دورته العاشرة

‎كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء تلقى الأفلام الراغبة فى المشاركة بالدورة العاشرة للمهرجان، والتى ستُعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2026، حيث سيتم تلقى الأفلام بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 ديسمبر المقبل من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.

شروط المشاركة في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

‎ويشترط المهرجان أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فى المهرجان لا يتجاوز تاريخ إنتاجها سنة 2025 ولم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أى نوع، ويهتم المهرجان حصريا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة إمرأة أيا كان موضوعها بالإضافة للأفلام التى تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتى ولو كان مبدعوها من الرجال.

‎ويضم المهرجان مسابقتين دوليتين، الأولى للأفلام الطويلة (روائي – تسجيلي – تحريك) لا تقل عن 60 دقيقة، والثانية للأفلام القصيرة (روائي – تسجيلي – تحريك) لا تزيد عن 60 دقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة.

