القائمة الكاملة لجوائز مهرجان أسوان لأفلام المرأة 2025 (صور)

أسدل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الستار على فعاليات دورته التاسعة، اليوم الأربعاء، بإعلان لجان تحكيم المهرجان عن القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بجوائز هذا العام، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم عرض برومو لأبرز الفعاليات واستعراض الأفلام الفائزة بالدورة التاسعة.

وقالت الإعلامية رباب الشريف التي قدمت حفل الختام إن المهرجان قدم لأول مرة فعاليات في الشارع ومكتبة مصر العامة، ووجهت الشكر لكل المؤسسات والجهات والهيئات الداعمة للمهرجان.

وأضافت أن الدورة التاسعة شهدت ٦ مسابقات تنافس فيها ٧٢ فيلما، وأشادت بجهود المكتب الفني بإدارة المبرمجة صفاء مراد التي قدمت الشكر لإدارة المهرجان وصناع الأفلام ولجان التحكيم، كما شكرت مؤسسات الجنوب التي تصنع أفلاما عن صعيد مصر، وقدمت اثنتين من المخرجات الشابات من بنات أسوان.

وكرم السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، المخرجة الإسبانية آنا بيتروس استاذ السينما التي قدمت الشكر للمهرجان وأكدت أنها تزور مصر للمرة الأولى وسعيدة بالمشاركة وتكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

واستكمل حفل الختام مراسمه بإعلان الجوائز.

جوائز أفلام الورش



حصد المركز الأول في مسابقة أفلام الورش فيلم فيلم "وأد روح"، وحصد المركز الثاني مناصفة فيلمي "آلاء" و"طاوله"، ومنحت لجنة تحكيم المسابقة شهادة تقدير لفيلم "شد امبيب" كما منحت اللجنة تنويه خاص للتمثيل في فيلمي "لحظه" و"المشهد الأخير" وتنويه خاص لفكرة فيلم "شهرزاد غرب السكة".

أفلام ذات أثر



ومنحت لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر تنويه خاص لفيلم "صوت من وسط البلد" إخراج الفيصل بدر، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فكرة لفيلم "فاطمة" إخراج مهند دياب، وحصد جائزة أفضل فيلم "أبية" إخراج رودينا قنديل.



مسابقة أفلام الجنوب



ومنحت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الجنوب والتي تحمل جوائزها اسم الكاتب عاطف بشاي تنويه خاص وشهادة تقدير لفيلم "ما ضاعش هدر" إخراج مدحت صالح، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "شجرة مغروسة"، إخراج ليزا كمال عطية وقدرها 5000 جنيه، وذهبت الجائزة الثانية لفيلم "فقاعات" إخراج سارة حسين وقدرها ١٠ آلاف جنيه، وفاز بالجائزة الأولى "مولاس" إخراج بيشوي رفعت وقدرها ١٥ ألف جنيه.



جائزة الاتحاد الأوروبي



ومنحت لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي تنويه خاص لفيلم "الفراشات" من فنلندا، وحصد الجائزة الأولي فيلم "قمر" من النمسا.

مسابقة الأفلام القصيرة



ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تنويه خاص للفيلم المصري "ولا عزاء للسيدات"، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "مساحات فارغة" من بولندا، وفاز بجائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم للفيلم السويدي "خدمات".

مسابقة الأفلام الطويلة



وفاز بجائزة نادية لطفي لأفضل ممثل بمسابقة الأفلام الطويلة كلا من ماتيو سيموني والطفل باسل ويتيلي عن فيلم "ميلانو " وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وهولندا، كما حصد جائزة سعاد حسني لأفضل ممثلة هاستي مهاماي عن فيلم "تواصل" من الإمارات.

وذهبت جائزة لطيفة الزيات لأفضل سيناريو إلي كيم سي يون عن فيلم "أفضل ما لدي أقل ما لديك" وهو من إنتاج كوريا الجنوبية، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم التي تحمل اسم رشيدة عبد السلام الفيلم البولندي "الأشجار الصامتة".



وفاز بجائزة بهيجة حافظ لأفضل مخرج لصناع فيلم "أسطورة مملكة لاجوس التائهة" وهم أكينمويوا بيسولا، وأتينكبو سيجون إيليا، وإدوكبوتينا، وجيمس تايلر، وماثيو سيرف، وأوكيشوكو صموئيل، وأوغونجباميلا تيميتوب والفيلم إنتاج مشترك بين نيجريا وألمانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز بجائزة آسيا داغر لأفضل فيلم "سودان يا غالي" إخراج هند المدب، كما ذهبت جائزة الجمهور لفيلم "أسطورة مملكة لاجوس التائهة" وهو إنتاج مشترك بين نيجريا وألمانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في المهرجان هذا العام 32 دولة هي:"نيجيريا، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بولندا، الدنمارك،فرنسا، تونس، قطر، الأرجنتين، المملكة المتحدة، سويسرا، أستراليا، بلجيكا، هولندا، كوريا الجنوبية، فنلندا، أسبانيا، الصين، لبنان، البحرين، قطر، السعودية، اليمن، إيطاليا، المغرب، تركيا، السويد، المكسيك، كندا، الإمارات العربية المتحدة، النمسا".

وشهدت الدورة هذا العام تعاون كبير بين المهرجان والإتحاد الأوروبي في مصر خلال برنامج الورش ومنتدي نوت وخاصة فيما يخص قضايا المرأة وحقوقها، والمساعدة في تمكين المرأة والمساواة ومحاربة العنف ضد المرأة، ودعم صناع الأفلام من المخرجين والكتاب الذين يعملون على دعم القضايا الاجتماعية، لأن الأفلام توجه رسائل مهمة عن المرأة وقضاياها ودورها في المجتمع، وكذلك العمل على تمكينها في مناحي متعددة، وشدد الاتحاد الأوروبي على استمراره في دعم برامج التدريب لصناعة الأفلام ودعم هذه الصناعة.

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